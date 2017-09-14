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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:32
mephala написав: fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність.
Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
готовы породниться? например муж для дочери или там для себя.
В чому проблема? Коли бурят на камеру відрізав фаберже українському військовому, а потім привязав до авто і возив, то ви не засуджували, вам було ок? Коли діди воювали у 2 світову, вбивали німців, а потім верталися до дружини і дітей, то це теж було ок чи ні?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:40
mephala написав: Kate0000 написав:mephala
........
Суспільству шашечки, чи їхати?
Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває.
уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики?
потому я и спросил - готовы породнится не взирая ни на что? только потому что они защитники.
а не искать себе уравновешенного ухылянта.
а это все последствия и готовность их принять.
Начальники концлагерей и гестаповцы бывали хорошими семьянинами. У Геббельса было 6 детей. Правда, умерли все вместе.
Катюшу, видно, устраивает.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:43
dimo_0n написав:
Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового
Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка. Ну так, незаконно, то й що? Тут 50% судових рішень офіційно незаконні, і нічого (приблизно стільки рішень скасовуються або змінюються судами вищіх інстанцій). Буде "судова практика" і "роз'яснення", щоб всіх визнавати винними і штрафувати, а будь-які доводи про законність, порушення процедур і невідповідність матеріалам -- відхиляти. І буде рішення "Іменем України", і нічого їм не доведеш, як не намагайся.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:46
ЛАД
Катюшу, видно, устраивает.
Що саме? Що Гебельс помер з 6-ма дітьми?
Чи що бійці в окопах на можуть бути мʼякими?
Чи що вони повернуться в сімʼї?
Успіх вигорів, як думаєте? Буде бити дружину?
Я думаю - ні. І дронщик теж не буде.
Хто буде? Може хіба той, хто вночі зайде в палатку і то пором чи ножем переріже сплячих ворогів.
Та думаю теж ні.
Якщо від сивухи не деградують, то ніхто не буде,
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:47
dimo_0n написав:
.............
Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк:
1) ті хто патріоти
2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами
3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості
4) ті хто себе шукає в житті
5) ті кого бусіфіковали
Та їдуть саме в цьому порядку...
По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:50
M-Audio написав:
Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка.
СТРОГОСТЬ ЗАКОНОВ КОМПЕНСИРУЕТСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ (с)
Якщо реально буде так, то це пряма дорога до громадянської війни в тилу.
А 2 фронта держава не потягне.
тут оно Нібулон вже каже - що 50% бронювання це маячня, та треба більше.
Погодьте, ще тільки 4 дні пройшло з моменту набуття чинності...
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:52
ЛАД написав:
По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.
ІМХО, цю категорію я поставив би на перше місце. Поки що...
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