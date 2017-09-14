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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83078308830983108311 ... 8313>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:47

  dimo_0n написав:.............
Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк:
1) ті хто патріоти
2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами
3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості
4) ті хто себе шукає в житті
5) ті кого бусіфіковали
Та їдуть саме в цьому порядку...

По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка.

СТРОГОСТЬ ЗАКОНОВ КОМПЕНСИРУЕТСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ (с)

Якщо реально буде так, то це пряма дорога до громадянської війни в тилу.
А 2 фронта держава не потягне.
тут оно Нібулон вже каже - що 50% бронювання це маячня, та треба більше.
Погодьте, ще тільки 4 дні пройшло з моменту набуття чинності...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.

ІМХО, цю категорію я поставив би на перше місце. Поки що...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:54

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:вот нашел

Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))

а може і не БУТИ, це яка імовірність блондинки зустріти динозавра: 50%/50%, може зустріти, а може не зустріти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.

нет, это как раз патриоты своей страны. Они на первом месте
Все остальные не готовы на подвиги - не ездить пьяным за рулем, не курить в общественном месте, не нарушать ПДД, не торговать выпивкой после 22-00, не возить контрабас, работать в белую, или платить налоги полностью. Такие люди не могут быть патриотами страны.

Кстати воровитые властьимущие - это тоже НЕ патриоты, хоть и кричат об обратном во всех телевизорах. И их так же в армии нет.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:55

  GALeon написав:
flyman написав:
  vitaliiangel написав:война еще на 2-3 года

І перша світова і ВВВ тривали менше.
Али вони були більш руйнівними

тобто, ГЕС, ТЕС і чого там ще на скільки $$$?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:56

dimo_0n
В ТЦК черги, на ВЛК місця аж на червень. Більшість - це ті хто знає точно що не буде призваний.
Кажуть вже 1+ млн.. Додайте їх самі. Візьміть ще 1 млн діючих військових. Та їх сімʼї.
Ухилянти будуть в меншості. Яка ще революція.
Сьогодні ховався від ТЦК, не відкриваючи двері і не підходячи до дверного вічка, а сьогодні він кидається з коктейлями на поліцію на майдані? Це одні і ті ж люди можуть бути?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:56

  detroytred написав:
  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:вот нашел

Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))

Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.

*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. *
Ухилянт -- то і овсі фольклор.

в якому Законі є визначення "ухилянт"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.

ІМХО, цю категорію я поставив би на перше місце. Поки що...

Я не знаю, кого dimo_0n включает в категорию "патриоты".
Я решил, что добровольцев, поэтому оставил их на первом месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:58

❗️Китай почав передачу летальної зброї рф, – міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Американська та британська розвідка має докази того, що «летальна допомога вже надходить або ж надходитиме з Китаю в росію, а далі на фронт в Україну»

https://www.reuters.com/world/uk-defenc ... 024-05-22/
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 22 тра, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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