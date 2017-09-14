dimo_0n написав:............. Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк: 1) ті хто патріоти 2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами 3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості 4) ті хто себе шукає в житті 5) ті кого бусіфіковали Та їдуть саме в цьому порядку...
По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.
M-Audio написав:Прєлєсть цієй країни як раз в тому, що в реальності цілком може вийти, як каже ця депутатка.
СТРОГОСТЬ ЗАКОНОВ КОМПЕНСИРУЕТСЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ (с)
Якщо реально буде так, то це пряма дорога до громадянської війни в тилу. А 2 фронта держава не потягне. тут оно Нібулон вже каже - що 50% бронювання це маячня, та треба більше. Погодьте, ще тільки 4 дні пройшло з моменту набуття чинності...
ЛАД написав:По-моему, Вы пропустили одну категорию, кот. я поставил бы на 2-е место - те, кто просто выполняют законы родной страны и не скрываются ни от учёта, ни от повесток.
нет, это как раз патриоты своей страны. Они на первом месте Все остальные не готовы на подвиги - не ездить пьяным за рулем, не курить в общественном месте, не нарушать ПДД, не торговать выпивкой после 22-00, не возить контрабас, работать в белую, или платить налоги полностью. Такие люди не могут быть патриотами страны.
Кстати воровитые властьимущие - это тоже НЕ патриоты, хоть и кричат об обратном во всех телевизорах. И их так же в армии нет.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 14:58, всього редагувалось 2 разів.
dimo_0n В ТЦК черги, на ВЛК місця аж на червень. Більшість - це ті хто знає точно що не буде призваний. Кажуть вже 1+ млн.. Додайте їх самі. Візьміть ще 1 млн діючих військових. Та їх сімʼї. Ухилянти будуть в меншості. Яка ще революція. Сьогодні ховався від ТЦК, не відкриваючи двері і не підходячи до дверного вічка, а сьогодні він кидається з коктейлями на поліцію на майдані? Це одні і ті ж люди можуть бути?
Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов? Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))
Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.
*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. * Ухилянт -- то і овсі фольклор.