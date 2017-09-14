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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:59
fler написав: fler написав:
Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод.
Ні, не так. Якщо ви рахуєте, що один скид = мінус один кацап, то ні.
Ваші знайомі, які колекціонують черепи, це злочинці, з точки зору чинного законодавства. Ви навіть не розумієте чому.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:00
Kate0000 написав:
В ТЦК черги, на ВЛК місця аж на червень. Більшість - це ті хто знає точно що не буде призваний.
Так те, хто там в чергах - це всі бронь\3-е діток\тощо
Та саме їх ставлять на кінець ВЛК...
А тіх, кого відловили - ти без черг до червня )))
flyman написав:
в якому Законі є визначення "ухилянт"?
Воно там не потрібно. Там є інше тулмачення.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 22 тра, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:04
цікаво, а Китай дозволив раші наносити удари своєю зброєю що почав передавати, по территорії України?
🇺🇸 Позиція США незмінна: ЗСУ не дозволяли завдавати ударів по території Росії американською зброєю, - Пентагон
"Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що наша позиція щодо цього питання не змінилася", - заявив речник міністерства оборони США Патрік Райдер.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:04
Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:07
Всі ролики такої тематики знімаються на кіностудії Ленфільм.
Співробітники ТЦК це порядні, чемні та високоморальні люди, що не беруть хабарів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:09
Бетон написав:
Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно
Это уже не твоя страна
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:13
flyman написав: GALeon написав:
flyman написав:[quote="5728874:vitaliiangel"]
война еще на 2-3 года
І перша світова і ВВВ тривали менше.
Али вони були більш руйнівними
тобто, ГЕС, ТЕС і чого там ще на скільки $$$?[/quote]Протягом 1941-1944 рр. територією України двічі прокотилася смертоносна хвиля війни. Гітлерівці винищили близько 3,9 млн. мирних жителів країни, понад 2,4 млн. примусово вивезли на каторжні роботи до Німеччини. Багато з них там і загинули... У роки війни пішов із життя кожний шостий мешканець України.
На руїни було перетворено 714 українських міст і селищ міського типу, понад 28 тис. сіл; 250 з них спіткала доля Хатині. Втратили притулок близько 10 млн. людей. Зруйновано було понад 16 тис. промислових підприємств, близько 30 тис. колгоспів, МТС та радгоспів, тисячі лікувальних установ, майже 33 тис. шкіл, технікумів, ВУЗів та науково-дослідних інститутів, понад 19 тис. бібліотек.
Після звільнення України радянськими військами в ній було обліковано лише частина довоєнної кількості промислових підприємств. Різко скоротилося поголів'я худоби. Тільки безпосередні збитки, завдані народному господарству України, становили 285 млрд. крб. Ця сума в п'ять разів перевищила витрати УРСР на будівництво нових заводів, фабрик, залізниць, електростанцій, шахт, радгоспів, МТС та інших підприємств протягом трьох довоєнних п'ятирічок разом узятих. Загальна ж сума збитків, яких зазнали населення і народне господарство України, становила майже 1 трлн 200 млрд. крб.
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GALeon
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:14
Цікаво. Відкрив я тут кодекс про адмінпорушення, саме на статті 210, яка скрізь маяче у законі про моб.
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи
Саме цікаве - примітка. Тобто виходе - якщо у ТЦКшніків є доступ до баз, то то їх трабли, що вони не вміють іх юзати....
Пришов штраф 17К за неоновлення. А ти такій на скасування, бо данні про мене є у налогової, у ЖЕКу, у рєєстрі майна, у МВС.... Все. Скасовано.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:19
dimo_0n
Як же багато ви пишите .
Ви були вже в ТЦК ?
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холява
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:21
холява написав:
и були вже в ТЦК ?
О, пан холява. Привіт.
Не був. та не збираюся. Я ж вже казав - буду сидіти до останнього куска піци, якій мені джоставе заброньований співробітник ГЛОВО
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