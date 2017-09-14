Додано: Сер 22 тра, 2024 15:36

dimo_0n написав: процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Пояснюю: ви ніяк не можете оскаржити постанову до передачі в ДВС, бо ви ніяк не зможете дізнатись про неї аж до передачі справи в ДВС (виконавчу), яка в свою чергу вже поблокує рахунки. Тільки тоді ви отримаєте знання про наявність цієї постанови, і почнете (зможете почати) здійснювати певні правові дії.

Може, хоч ви мені скажете (бо тут вже двічі було задано дане питання, та ніхто не відповів) - як дізнатись про факт виникнення такої постанови? Дія позасудових постанов не бачить, ЄДДР теж.