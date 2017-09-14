dimo_0n написав:Цікаво. Відкрив я тут кодекс про адмінпорушення, саме на статті 210, яка скрізь маяче у законі про моб.
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи
Саме цікаве - примітка. Тобто виходе - якщо у ТЦКшніків є доступ до баз, то то їх трабли, що вони не вміють іх юзати.... Пришов штраф 17К за неоновлення. А ти такій на скасування, бо данні про мене є у налогової, у ЖЕКу, у рєєстрі майна, у МВС.... Все. Скасовано.
Поки будуть розглядатися тисячі таких позовів, на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
Якщо хтось не зрозумів: зараз нараздають броні, як мога більше... Скоріше за все і економічної. Щоб зменшилась критична маса невдоволених штрафами, бусіками тощо. Розберуться з ними... Відшліфовуючи систему штрафів, судочинства та обмеження водійправ.
А потім по проханням трудящихся (точніше - фронту, війська) будуть поступово відміняти бронь по категоріях, напрямках. Всі броньовики з даними і ВЛК.
Процес розтягнутий в часі. Лекторат розділений. Кути зглажєні. Дійсно розумно. Державний підхід. Ну а те, що інструмент запозичений з історії, ну то таке... Тут є теж своя правда -- ножем можна ж і хліб різати, і країну захищати.
whois2010 написав:на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. Так що ви трохи мимо
_Mykola_ написав:Ваші знайомі, які колекціонують черепи, це злочинці, з точки зору чинного законодавства. Ви навіть не розумієте чому.
Зняти скальп з мертвого кацапа, то канєшно зло. Мені більше цікаво, хто і навіщо замовляє ті черепи. Ви шось чули про катівні на окупованих територіях? Про те, що там кацапи роблять з живими людьми? Скільки в нас населених пунктів, в яких сталася Буча, знаєте? Скільки вбито і викрадено дітей? Ці злочини вас не бентежать? Я раніше вже писала про військового з села, який сказав мені, що йому було важче вдома свиню зарізати, ніж в окопі вбивати кацапів.
detroytred написав:Аплодую владі. Перед Сенсом знімаю капелюха.
Якщо хтось не зрозумів: зараз нараздають броні, як мога більше... Скоріше за все і економічної. Щоб зменшилась критична маса невдоволених штрафами, бусіками тощо. Розберуться з ними... Відшліфовуючи систему штрафів, судочинства та обмеження водійправ.
А потім по проханням трудящихся (точніше - фронту, війська) будуть поступово відміняти бронь по категоріях, напрямках. Всі броньовики з даними і ВЛК.
Процес розтягнутий в часі. Лекторат розділений. Кути зглажєні. Дійсно розумно. Державний підхід. Ну а те, що інструмент запозичений з історії, ну то таке... Тут є теж своя правда -- ножем можна ж і хліб різати, і країну захищати.
Разделение народа на сорта это тактический прием. Что хотят стратегически получить. Раздел этой территории? Вечная власть ЗЕ? Или просто тупость?
dimo_0n написав:процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Може, хоч ви мені скажете (бо тут вже двічі було задано дане питання, та ніхто не відповів) - як дізнатись про факт виникнення такої постанови? Дія позасудових постанов не бачить, ЄДДР теж.
Пояснюю: ви ніяк не можете оскаржити постанову до передачі в ДВС, бо ви ніяк не зможете дізнатись про неї аж до передачі справи в ДВС (виконавчу), яка в свою чергу вже поблокує рахунки. Тільки тоді ви отримаєте знання про наявність цієї постанови, і почнете (зможете почати) здійснювати певні правові дії.
fler написав:Зняти скальп з мертвого кацапа, то канєшно зло. Мені більше цікаво, хто і навіщо замовляє ті черепи. Ви шось чули про катівні на окупованих територіях? Про те, що там кацапи роблять з живими людьми? Скільки в нас населених пунктів, в яких сталася Буча, знаєте? Скільки вбито і викрадено дітей? Ці злочини вас не бентежать? Я раніше вже писала про військового з села, який сказав мені, що йому було важче вдома свиню зарізати, ніж в окопі вбивати кацапів.
Злочин з двох сторін злочин, як не крути. Підводите до "око за око" і суду Лінча? Ви пропонуєте виправдовувати злочини іншими злочинами?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 22 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... ozklad.htm. Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду). Буде менше генерації. 9,5 млрд гривень Кубраков ,,освоїв,, на захист енергосистеми. І тихенько пішов, не відзвітувавши що ж зробили. Хоч на половину тих грошей може хоч сон. панелей начіпляли на будинки для автономного ел живлення? Чи треба було ДТЕК-у грошенят державних скинуть?
Востаннє редагувалось alex lem в Сер 22 тра, 2024 15:40, всього редагувалось 1 раз.