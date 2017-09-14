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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:42
UA
Є нюанс.
Без зацікавлених можновладців (тобто частини можновладців) буде тільки бунт. Звичайний бунт.
Зацікавлених можновладців нема і близько. (Всі розуміють ціну питання. Наші можновладці.)
Окрім запоребріковських. Чиїм лапам сюди простягнутись не дадуть.
Тобто теоретично - максимум бунт.
Місцями. Які теоретично можуть охопити значні території, зливатися маленькі у великий.
Але і це неймовірно. Бо СЗЧ майже дозволено...
Тобто випускається пар.
Тому тільки Перемога попереду. Альтернатив нема.
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detroytred
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:45
won написав:
Може, хоч ви мені скажете (бо тут вже двічі було задано дане питання, та ніхто не відповів) - як дізнатись про факт виникнення такої постанови? Дія позасудових постанов не бачить, ЄДДР теж.
не знаю. В мене на це є адвокат. Знаю що можна продовжити строки оскарження, бо в мене подібне вже було по інший справі. Ну та ничого страшного немає. 2 тижні на все.
Хоча якщо поміркувати - ну є в мене наприклад 500К на рахунку. ДВС стягнула 17К. Я узнав - та пішов оскаржувати. Все. Штраф повернули. Адмін впровадження скасовано. Чи в чому ваше питання?
detroytred написав:
Зацікавлених можновладців нема і близько.
Є, бо звідки тусування у владі\генералах?
Тут ще Єрмак щось муте.... на нього статтю написали, а він свою шавку випустив гавкать... Може він має якісь план...
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 22 тра, 2024 15:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:45
Побачив як сука-ждуніха разом з щуром-ухилянтом ображають бійця ЗСУ.
Такі як ти не народ, ви біосміття.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:46
dimo_0n написав: whois2010 написав:
на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Так що ви трохи мимо
Саме тому замМО підкреслила --- тлф, місце проживання, елпошта (якщо є).
Саме ці дані треба оновити.
Ніхто за ІПН штраф виписувати не буде.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:49
dimo_0n написав:
Є, бо звідки тусування у владі\генералах?
Так це дрібниці. Банальна штовханина серед можновладців.
Якої апріорі і близько недостатньо для великих ДІЙ))
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:50
detroytred написав:
Щоб зменшилась критична маса невдоволених штрафами, бусіками тощо.
Розберуться з ними...
Відшліфовуючи систему штрафів, судочинства та обмеження водійправ.
А потім по проханням трудящихся (точніше - фронту, війська) будуть поступово відміняти бронь по категоріях, напрямках.
Всі броньовики з даними і ВЛК.
Процес розтягнутий в часі. Лекторат розділений. Кути зглажєні.
Дійсно розумно.
Державний підхід.
розумний хід.
налаштовуємось на нову столітню війну? тоді й для дівчат пора готувати демографічні розпорядження))
А з першо-другосортних бронь знімати будуть? чи останнього інженера мобілізують а силовий апарат залишиться недоторканим.
Але вже ж як цей безкінечний примус вплине на боєздатність ? чи не вийде що 30% аватари а 30% в СЗЧ...
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:52
UA написав:
Разделение народа на сорта это тактический прием.
Что хотят стратегически получить. Раздел этой территории?
Вечная власть ЗЕ?
Или просто тупость?
як казав один з них "в мене немає часу думати стратегічно"))
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:52
Россия национализирует более 13 тыс. домов и квартир на оккупированных территориях Украины
Россия национализирует 13,3 тысячи домов и квартир на оккупированных территориях Украины, пишет «Новая газета. Европа». Сейчас эта недвижимость признана назначенными Москвой «властями» «бесхозным имуществом», и если в течение месяца законные хозяева лично не появятся в администрациях своих населенных пунктов, их жилье изымут.
«Власти» обещают забрать только недвижимость, пустующую «годами», однако 80% «бесхоза», который может быть национализирован, расположено в недавно оккупированных городах и в «самых привлекательных районах» — в центре населенных пунктов или вблизи главных дорожных магистралей, отмечает издание. За выявление «бесхозного» жилья отвечают назначенные РФ сотрудники администраций, которые при выборе жилого имущества для дальнейшего его внесения в реестр «брошенного» нередко руководствуются доносами местных жителей.
«Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наводит горожан на грустные мысли об отжатии имущества у беженцев в корыстных целях», — рассказала изданию жительница оккупированной Горловки в «ДНР».
Изымать жилье на оккупированных территориях начали еще в 2021 году — в «ДНР», где, по словам «главы правительства республики» Евгения Солнцева, с 2014 года появилось 30 тыс. «бесхозных объектов». В 2023-м к аналогичной практике перешли на оккупированных территориях Запорожской области, а в 2024-м — в «ЛНР».
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:54
UA написав:
Всі ролики такої тематики знімаються на кіностудії Ленфільм.
Співробітники ТЦК це порядні, чемні та високоморальні люди, що не беруть хабарів.
Во всех таких роликах есть одно общее - не показывается начало "конфликтной ситуации", только середина или конец. Можно предполагать два противоположных варианта:
- работники ТЦК в грубой форме пытаются вручить повестку мужчине, окружив его и не давая уйти, прохожие видя начало, заступились за мужчину;
- работники ТЦК шли мимо никого не трогая, когда в их сторону пошли маты и угрозы, соотв. они остановились и началась "разборка". Прохожие не зная начала, заступились за мужчину.
Просмотревший ролик выбирает тот вариант, который ему удобнее. Чаще всего выбирается первый вариант.P.S.
Категорически против матов со стороны военных, особенно работников ТЦК и не только в сторону женщин.
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