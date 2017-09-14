Британская разведка: Китай начал поставлять России летальное оружие
Китай начал поставлять России летальное оружие для применения на войне в Украине, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
«У нас есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для использования в Украине. Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а далее в Украину поступает летальная помощь», — цитирует Шэппса Би-би-си. Он не уточнил, о каком типе вооружения идет речь.
По словам Шэппса, объем торговли между двумя странами вырос на 65%, что «показывает, что здесь речь идет о намного более тесных отношениях». «Это новые разведданные, которые я сегодня могу рассекретить, — в них об этом идет речь. Я думаю, что это довольно важно», — уточнил министр.
alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).
виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Варто. Але невідомо за яку ціну. Поки що обговорюється підняття ціни до 2 разів до 5,28. Посилання не викладаю, бо поки що це тільки розмови. Через 9 днів побачимо. Восени/взимку може бути і ще дорожче. По "європейським цінам". Сподіваюсь, що до зовсім європейських не дотягнемо.
Прогнозую просто дичайше масове підключення населення до мереж через різні точки.
Будуть кабель від підстанції до будинку рити... І під час відключення світла -- зачистив, підключився до фази-нуль; заізолював))), як зміг, зарив. А практично -- в підвалі до щитової... Вже не кажучи в шахті під'їзду... Або всюди, де є загальне освітлення в будинку...
Я в тому році одного такого шустрика в підвалі вирахував. Не заховав він, як треба шматочок проводу. Провів з підвалу собі резетку в квартиру і балдів))
А підключитися до сусіда цапками тимчасово на ніч та постірати, який дремнув за кордон, то святе мабуть буде. Веселі часи чекають...
В іншому будинку: власниця трьох ларьків вже зараз роки не сплачувала, а тупо тіки її відрізали навіть не поїхали, підключалась знов.
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордон із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі
Російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на проєкт ухвали уряду, опублікований на порталі правових актів.
Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.
Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає із додатку до постанови Кабміну.
На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.
detroytred Не знаю. У нас під час відключень вимикається і загальне освітлення в будинку. Да і взагалі всю мережу. Освітлення вулиць вже 2 місяці як немає. Перед тим, здається, місяці 3 було. Хоча з метою економії варіанти можливі і, звісно, будуть. А відрізати можна по-різному.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 тра, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:detroytred Не знаю. У нас під час відключень вимикається і загальне освітлення в будинку. Да і взагалі всю мережу. Освітлення вулиць вже 2 місяці як немає. Перед тим, здається, місяці 3 було.
)) Мова була не про електрику при відключенні, а про електрику на халяву. А коли почнуться спори і несплати хто де потирив, то вихід лише один -- відрізати увесь будинок. І нехай самі розбираються. Як ото від води Сенс зранку написав. Тіко не розберуться люди між собою самі... Почнуть шукати вихід.
Не виключаю навіть зриву дверей підстанцій і кабельок в маси... За двері. І продовжувач, трійник один за одним. На місці. Підзаряджати все, що можна. А електрикам -- кулаком в бубен...
alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).
виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Якась ,,вумна,, розмовляюча голова ще місяць назад в тельавізорі казала що не треба заморозку на зиму заготовляти. Мабуть вже було зрозуміло що жоППа з ел енергією буде. На стінках з бігбегів з землею і блоків хоч грошей хтось заробив на цих ,,захистах,, електростанцій. А воно ж то зверху прилітало.
detroytred написав:Так це дрібниці. Банальна штовханина серед можновладців. Якої апріорі і близько недостатньо для великих ДІЙ))
Не думаю що ті, хто таке планує буде щось вам по ТВ\ютубам розповідати. Як майдан начався? Щось там до невподоби по законам, студенти, а потім як закрутилося... Ось може як раз зараз накручують "ухилянтів" замість студентів... Фіг його зна
dimo_0n написав:Цікаво. Відкрив я тут кодекс про адмінпорушення, саме на статті 210, яка скрізь маяче у законі про моб.
Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи
Саме цікаве - примітка. Тобто виходе - якщо у ТЦКшніків є доступ до баз, то то їх трабли, що вони не вміють іх юзати.... Пришов штраф 17К за неоновлення. А ти такій на скасування, бо данні про мене є у налогової, у ЖЕКу, у рєєстрі майна, у МВС.... Все. Скасовано.
Поки будуть розглядатися тисячі таких позовів, на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
а потім позови "перевищення службових повноважень, системно, умисно, з злочинними намірами"
detroytred написав:Аплодую владі. Перед Сенсом знімаю капелюха.
Якщо хтось не зрозумів: зараз нараздають броні, як мога більше... Скоріше за все і економічної. Щоб зменшилась критична маса невдоволених штрафами, бусіками тощо. Розберуться з ними... Відшліфовуючи систему штрафів, судочинства та обмеження водійправ.
А потім по проханням трудящихся (точніше - фронту, війська) будуть поступово відміняти бронь по категоріях, напрямках. Всі броньовики з даними і ВЛК.
Процес розтягнутий в часі. Лекторат розділений. Кути зглажєні. Дійсно розумно. Державний підхід. Ну а те, що інструмент запозичений з історії, ну то таке... Тут є теж своя правда -- ножем можна ж і хліб різати, і країну захищати.
тому "тримаємся до останнього шматка піцци", на контакт не виходим, при наближенні метереологів прикидаємся мертвим опосумом
dimo_0n написав:процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Може, хоч ви мені скажете (бо тут вже двічі було задано дане питання, та ніхто не відповів) - як дізнатись про факт виникнення такої постанови? Дія позасудових постанов не бачить, ЄДДР теж.
Пояснюю: ви ніяк не можете оскаржити постанову до передачі в ДВС, бо ви ніяк не зможете дізнатись про неї аж до передачі справи в ДВС (виконавчу), яка в свою чергу вже поблокує рахунки. Тільки тоді ви отримаєте знання про наявність цієї постанови, і почнете (зможете почати) здійснювати певні правові дії.
Так перший позов "не був належним чином проінформований про виникнення зобов'язань внаслідок виявленого адмінпорушення". Якщо піде діло далі, то знову позов що "не був проінформований про необхідність оновлення даних (під підпис не ознайомлювався з тим що надрукував шалений принтер)", і т.д.