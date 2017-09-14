Додано: Сер 22 тра, 2024 17:27

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто? Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто? Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.

Тому

Якщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬ

Якщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬ



Зрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике... Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.ТомуЯкщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬЯкщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬЗрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике...

Не вигадуй відсеб'ятини.

А-ля: осел - це лошадь, а прапорщик - офіцер.



Добровольці (предмет, за який йшла мова) -- це саме добровольці.

Яким не потрібно ужорсточати покарання за повістки, облік, ВЛК.



ПРЯМІ цитати від всл, тцк-ників я тобі вчора надав.

А ти ліпиш єралашик. Про осел є кобилою. Не вигадуй відсеб'ятини.А-ля: осел - це лошадь, а прапорщик - офіцер.Добровольці (предмет, за який йшла мова) -- це саме добровольці.Яким не потрібно ужорсточати покарання за повістки, облік, ВЛК.ПРЯМІ цитати від всл, тцк-ників я тобі вчора надав.А ти ліпиш єралашик. Про осел є кобилою.

Ну хто з воєнпенсів осел , а кому й кобила-наречена - .. не воєнпенсам вирішувати...Тому спрощено і на пальцях спробуємо розібратись хто такий доброволець...Отже спочатку з того , що очевиднеА тепер складніше..тут філЬОзофія...Якщо є слово РІШЕННЯ - то це говорить про те що воно НЕ ЄДИНЕ...І підставою для прийняття того чи іншого рішення - є різні аргументи...При чому на кожному рівні відповідальності-різні аргументи.Таким чином( якщо дивитись по мені)НА СВОЄМУ рівні, я прийняв рішення , що моя діяльність в тилу -більш ефективна для Держави ніж моя діяльність в ЗСУ( це рішення я приймав виходячи з тих данних , які мені доступні)Якщо на більш високому рівні, людина з вищим рівнем відповідальності прийме рішення що я більш потрібен в ЗСУ ніж на економічному фронті в тилу..я ДОБРОВІЛЬНО виконаю це рішення.Таким чином , те що я третій рік в тилу ( як і 97,5% іншого населення, або 90% від мобпридатних) не говорить про те що я ухилянт або сцикло.Щоб більш спрощеноЛюдина наймаючись на роботу , розглядає різні вакансії...Якщо вона обере одну з десяти то як її назвати?Вона ДОБРОВІЛЬНО обрала?А як тоді ця людина буде називатись на тих роботах які їй не підійшли?Так що філософія-це не язиком молоти...тут ще й мозок потрібенПСкорисні ідіоти тим і корисні для ворога, що вони ні в зуб ногою в термінології , а раз так, то найсильніше ведуться на різні епітети(доброволець-ухилянт - це епітет , так би мовити емоція)А так як в корисних ідіотів особисте життя як правило їм не подобається, то вони й шукають варіанти по яким можна назвати всіх таких самих як і вони -невдахами , щоб потім цим штучно створеним натовпом йти й доводити розумним , що розумні повинні думати/діяти так само як думають і діють ці невдахи.