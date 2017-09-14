whois2010 написав:на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне
процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. Так що ви трохи мимо
Саме тому замМО підкреслила --- тлф, місце проживання, елпошта (якщо є). Саме ці дані треба оновити. Ніхто за ІПН штраф виписувати не буде.
ВЛК не оновлено - штраф, або яке приховане поле даних, яке не відсвічується в додатку, слизька дорога
flyman а ВЛК обов'язкове. Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5.
alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5.
Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис... Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"
alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5.
Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис... Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"
won написав:пораду тримання на власному рахунку в українському банку 17 тисяч власних коштів саме під списання такого штрафу - аж ніяк не назвати найкращою))) Хоча й дієва, мабуть.
ДВС надішле запити на блокування рахунків до всіх банків, незалежно чи є там кошти чи ні (воні і не можуть про це знати). Банки зараз сповіщають клієнтів про такий запит, тоже не обов'язково тримати кошти, достатньо наявності рахунку у якомусь більш-менш технологічному банку.
budivelnik написав:Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці.... Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку... Чи є такі випадки - впевнений що є. Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...
Так ніхто й не заперечує, що такі випадки поодинокі. Поки. І приклад наведений в якості максимуму.
До речі, ти б отак рахував поодиноких добровольців.
І під розхитувати човна більш підходить оті твої пісні-паралелі про Єрмака-медведчука, укріплення тільки вручну 125 бр. (коли на її сторінці стаття і фото техніки з буде для фортифікаційних споруд), ну і пісні про Верховного ГК з твоєї стелі. На відміну від про добровольців в мене і ряду посилань на заяви і вояків, і тцк.
Успіх написав:А я тепер хіба що ввечері можу щось написати(ну, чи з самого ранку) - бо копаю окопи/бійниці, аж гай шумить! Добре, хоч не на нулі копаю!(але на вогневій, так як БР-ка пишеться)
О, нарешті до командирів дійшло чим повинен боєць Успіх займатися. А не сидіти весь час в тирнеті ютьюбчиком грузить Старлінк. А то якісь святі люди повинні приїхать і накопати кожному його окоп, траншею.