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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 831383148315831683178318>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:22

  detroytred написав:
  dimo_0n написав:
  whois2010 написав:на майно-рахунки-права буде накладено арешт. Може за рішенням суду і буде можливість провернути фарш назад, але нерви ніхто не поверне

процедура накладання арешту - це вже після несплати. А скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Так що ви трохи мимо


Саме тому замМО підкреслила --- тлф, місце проживання, елпошта (якщо є).
Саме ці дані треба оновити.
Ніхто за ІПН штраф виписувати не буде.

ВЛК не оновлено - штраф, або яке приховане поле даних, яке не відсвічується в додатку, слизька дорога
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:29

flyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:

Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис...
Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:46

  dimo_0n написав:
  alex lem написав:lyman а ВЛК обов'язкове. :wink: Просто трохи папізже хом'ячка почнуть заганять на нього. Або через роботодавця, або через письмо у Резерв+, або на вулиці через кюаркод тцкунам буде видно усі дані що ВЛК не пройдене. ВЛК=336 КК від 3 до 5. :mrgreen:

Так ВЛК то вже повістка. А повістка повинна буде вручена під розпис...
Поки до мухи черга дійде - то ВЛК вже нікому не буде потрібно, бо до мухи вже нагребуть і бабла і "добровольців"

У застосунку "Резерв+" скоро з’явиться електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії
https://suspilne.media/750209-u-zastosu ... inoboroni/

І без повістки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:16

  won написав:пораду тримання на власному рахунку в українському банку 17 тисяч власних коштів саме під списання такого штрафу - аж ніяк не назвати найкращою))) Хоча й дієва, мабуть.
ДВС надішле запити на блокування рахунків до всіх банків, незалежно чи є там кошти чи ні (воні і не можуть про це знати). Банки зараз сповіщають клієнтів про такий запит, тоже не обов'язково тримати кошти, достатньо наявності рахунку у якомусь більш-менш технологічному банку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:22

За крок до... ©

Щось всі так багато строчите, що не встигаю все читати, не те щоб відписувати))

Сподобались декілька філософських дописів/розмов між Віталіаном і Бандерлогом(вчора, чи позавчора)👍

Ну і Детройт - все правильно пише👍

А я тепер хіба що ввечері можу щось написати(ну, чи з самого ранку) - бо копаю окопи/бійниці, аж гай шумить! :)
Добре, хоч не на нулі копаю!(але на вогневій, так як БР-ка пишеться)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:23

  budivelnik написав:Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці....
Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку...
Чи є такі випадки - впевнений що є.
Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...

Так ніхто й не заперечує, що такі випадки поодинокі. Поки.
І приклад наведений в якості максимуму.

До речі, ти б отак рахував поодиноких добровольців.

І під розхитувати човна більш підходить оті твої пісні-паралелі про Єрмака-медведчука, укріплення тільки вручну 125 бр. (коли на її сторінці стаття і фото техніки з буде для фортифікаційних споруд), ну і пісні про Верховного ГК з твоєї стелі.
На відміну від про добровольців в мене і ряду посилань на заяви і вояків, і тцк.

Як завжди, не будуй на вигадках. Не єралаш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:25

  Успіх написав:А я тепер хіба що ввечері можу щось написати(ну, чи з самого ранку) - бо копаю окопи/бійниці, аж гай шумить!
а экскаваторы?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:26

  Успіх написав:Щось всі так багато строчите, що не встигаю все читати, не те щоб відписувати))

Сподобались декілька філософських дописів/розмов між Віталіаном і Бандерлогом(вчора, чи позавчора)👍

Ну і Детройт - все правильно пише👍

Ну так і бери до себе vitalliangel & detroytred :)

Будешь копати так само, але вони будуть поруч хфілосовські розмови вести :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 18:41

  Успіх написав:А я тепер хіба що ввечері можу щось написати(ну, чи з самого ранку) - бо копаю окопи/бійниці, аж гай шумить! :)
Добре, хоч не на нулі копаю!(але на вогневій, так як БР-ка пишеться)

О, нарешті до командирів дійшло чим повинен боєць Успіх займатися. А не сидіти весь час в тирнеті ютьюбчиком грузить Старлінк.
А то якісь святі люди повинні приїхать і накопати кожному його окоп, траншею.
alex lem
 
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