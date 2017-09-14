Додано: Сер 22 тра, 2024 18:49

budivelnik написав: Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці....

Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку...

Чи є такі випадки - впевнений що є.

Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...

На чому базується моя впевненість - на 30 річній співпраці з Львівобленерго....

Працівник обленерго , кожного місяця обходить район СВОЄЇ відповідальності ( а цей район йому друкують і там кожен раз інші споживачі) і вписує в надрукований листочок обєми споживання і звіряє номер лічильника і непорушність пломб і номери пломб( в списку який він отримує - тільки адреса і номер лічильника а які там номери пломб і так далі-треба вже дивитись в реалі)

Також періодично перевіряються серійні номери ввідних автоматів( щоб не махлювали по дозволеній потужності)...

Тому - крадіжки електроенергії в побуті-практично нульові

Непроплати за електроенергію =кількості люмпенів..але їх періодично відрізають

Корисні ідіоти не добившись успіху по розгойдуванні човна по питанню ухилянтів/бусифікації..переключились на страшилки в енергетиці....Особливо потішило, як одни знавець розповідав про ларьочницю ..яка крала енергію без обліку...Чи є такі випадки - впевнений що є.Яка їх кількість в порівнянні з тими що платить справно..-впевнений що менше 0,1%...На чому базується моя впевненість - на 30 річній співпраці з Львівобленерго....Працівник обленерго , кожного місяця обходить район СВОЄЇ відповідальності ( а цей район йому друкують і там кожен раз інші споживачі) і вписує в надрукований листочок обєми споживання і звіряє номер лічильника і непорушність пломб і номери пломб( в списку який він отримує - тільки адреса і номер лічильника а які там номери пломб і так далі-треба вже дивитись в реалі)Також періодично перевіряються серійні номери ввідних автоматів( щоб не махлювали по дозволеній потужності)...Тому - крадіжки електроенергії в побуті-практично нульовіНепроплати за електроенергію =кількості люмпенів..але їх періодично відрізають

budivelnik написав: І останнє -про катклізми...

У нас генерація була з запасом в 6 разів

стала з запасом в 2 рази

розбиті в основному вузлові трансформатори, які дозволяють проводити перетік енергії.

При чому - перетоки завжди затроєні..., тому щоб в якомусь місті повністю було відсутнє енергія-треба перебити всі три трансформаторні підстанції..це складно..але якщо перебити навіть одну - це приводить до планових відключень...

Але планові відключення і тотальна відсутність -це різні речі.

СЕС зараз багатенько, АЕС процюють , тому повністю знищити генерацію в педераційників не вийде від слова взагалі. І останнє -про катклізми...У нас генерація була з запасом в 6 разівстала з запасом в 2 разирозбиті в основному вузлові трансформатори, які дозволяють проводити перетік енергії.При чому - перетоки завжди затроєні..., тому щоб в якомусь місті повністю було відсутнє енергія-треба перебити всі три трансформаторні підстанції..це складно..але якщо перебити навіть одну - це приводить до планових відключень...Але планові відключення і тотальна відсутність -це різні речі.СЕС зараз багатенько, АЕС процюють , тому повністю знищити генерацію в педераційників не вийде від слова взагалі.

Трохи не в тому ключі розглядаєте.destroyed казав про НЕЗАКОННІ підключення шляхами підключень ДО лічильників, на лініях постачання. Пломби тут ні при чому. Такі підключення можна виявити, або через аналіз споживання\постачання, або за допомогою спуціальних заходів та приладів. І, це не так просто, як Вам здається якщо тей хто підключився має клепку в голові.Про потужності в генерації, то Ви помиляєтесь, як по тому що було, так і по тому, що залишилось. По причинах, відключень описане Вами, мягко кажучи, не відповідає дійсності. Більш конкретних деталей чому, НЕ буде.СЕС - на практиці, сонячно, скажімо панель в 100Вт, дає 75-90 Вт, щільні хмари, дає 1-2-5-10 Вт.СЕС, АЕС не вийде фізично, та вимкнути їх з мережі, складно, але у пацаків працюють інженери, які добре знають що де і як зробити. І, базове навантаження, доволі тяжко без регулюючих потужностей провести протягом доби.Тому рожеві окуляри знімаємо, надіємось на краще, але ОБОВ'ЯЗКОВО готуємось до гіршого.