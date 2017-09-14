Додано: Сер 22 тра, 2024 19:05

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ти знов сплутав.

Доброволець - це той, хто добровільно пішов на фронт.

А не добровільно в ТЦК за ... повісткою. Ти знов сплутав.Доброволець - це той, хто добровільно пішов на фронт.А не добровільно в ТЦК за ... повісткою. От дебіл...

А як на фронт потрапити без ТЦК ?

Ти звичайно славишся ум за разум заплутувати..

Але 95% сьогоднішніх воїнів ЗСУ потрапили в ЗСУ через воєнкомат...

Хтось спочатку отримав повістку і по ній прийшов

Хтось прийшов і отримав повістку...але всі через воєнкомат(ТЦК)

навіть ті хто через рекрутинговий центр ..ті також через ТЦК...

Чого дурний- бо бідний

Чого бідний- бо дурний. От дебіл...А як на фронт потрапити без ТЦК ?Ти звичайно славишся..Але 95% сьогоднішніх воїнів ЗСУ потрапили в ЗСУ через воєнкомат...Хтось спочатку отримав повістку і по ній прийшовХтось прийшов і отримав повістку...але всі через воєнкомат(ТЦК)навіть ті хто через рекрутинговий центр ..ті також через ТЦК... Що через ТЦК - це кеп-очевидне.

Але добровольці йдуть в ТЦК не щоб отримати повістку, і їздить з відкритою))

А добиваються відправки у військо.

Не отримання повістки, а відправки до війська.

Історій, що навіть обманюють аби попасти, повно.

І потрапляють до війська. Добровольці.



Про це мова.

А ти вирішив отак смішно в дискусії зманіпулювати процедурою.

Це ж видно. І смішно. Що через ТЦК - це кеп-очевидне.Але добровольці йдуть в ТЦК не щоб отримати повістку, і їздить з відкритою))А добиваються відправки у військо.Не отримання повістки, а відправки до війська.Історій, що навіть обманюють аби попасти, повно.І потрапляють до війська. Добровольці.Про це мова.А ти вирішив отак смішно в дискусії зманіпулювати процедурою.Це ж видно. І смішно.

Ще раз для совка в якого ОДНА думка...1 Допомогти Державі можна не тільки на фронті.Це для дебілів-служити будуть усіРозумні розуміютьдля того щоб один служив-треба щоб 6 працювало...в противному разі той хто служить або помре з голоду, або залишиться без боєприпасів.2 Виходячи з п1 - стає ясноТой хто САМ прийшов і НЕ відмовляється від РІЗНИХ варіантів розвитку-той ДОБРОВОЛЕЦЬ , не залежно від того , де він буде служити/працювати ПІСЛЯ того як добровільно прийшов3 В тому що я правий, є підтвердженняа - постійне мусування законопроектів про економічне бронювання(ті хто керують , на відміну від дебілів) розуміють що програти можна як на фронті так і в тилу..і програш не стане перемогою в залежності від того де він відбувся.Програш він програш.б - навть такий борець за соціалістичну справедливість як гетьманцев - вже змінив свою риторику і заявляє що економічне бронювання буде проведене через так званий клуб білого бізнесу вступ в який простий як двері-податкове навантаження 5% від обороту( в мене зараз 8% , в мого молодшого 6%)Так щоб зрозуміли шукачі чарівних паличок і прихильники простих рішень..Система стійка тільки в тому випадку , коли в неї вибудована зворотній звязок...Якщо зворотнього звязку нема-система йде в рознос.Саме про наявністья й питав в дискусії про те хто ДОЗВОЛИВ Зеленському за 10 днів до наступу педерації зявитись на Харківському напрямку і прозвітувати про наявність оборонних споруд які в реалі були відсутні.Саме цей зворотній звязок і ЗМУШУЄ гетьманцева наступати собі на горло іперетворюватись на