Воно ще живе, блін? Ідея не нова: відібрати все, і поділити. Навіть якщо апетити скоротити до тих ресурсів, які за Конституцією належать народу (зерно тут явно ні до чого), все одно не спрацює, тож не варто і починати. Спитайте міноритарних акціонерів які від приватизації отримали одну акцію якогось великого підприємства, чи багато спільного прибутку їм вдалося отримати за весь час його функціонування. Державні підприємці давно вже налагодили схеми, за якими підприємства весь час збиткові, тож ділити нема чого. З ресурсами буде те саме: суцільні збитки від видобування і продажу.
alex lem написав:Як виявляється наша енергосистема тримається на сонячній генерації. Сьогодня Укренерго писали різний час початку відключень. З 18, потім 20 ( дуже сонячно), потім з 19.(хмари на небі після обіду).
виходить що осінню/взимку на е/е не варто розраховувати
Отключения света будут и в случае роста тарифа, так как энергетику быстро восстановить невозможно
Энергетический аналитик Андриан Прокип рассказал, что отключения будут ещё много месяцев, а может и несколько лет, потому что даже за полгода нельзя построить новые электростанции на замену разрушенным россией.
Из-за необходимости ремонта и постройки новых объектов сейчас обсуждается увеличение тарифа на свет до 4,5-5 гривен за киловатт.
Після відновлення ціна знизиться в два рази,це точно. Враховуючи мої припущення,за весь час повномасштабної лише не згадували про Р.Л. Ахметова, самий чесний і порядний,а головне не конфліктний підприємець,який роками допомагає всім українцям, відтепер українці повинні і зобов'язані зробити крок назустріч.