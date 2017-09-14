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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83128313831483158316>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:10

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  detroytred написав:Добровольці щось ніяк до вас не дійдуть...
"Добровольці" - надважливі в тилу!))
Їм - нізззя))
В них по 2-3 бізнеса))
  vitaliiangel написав:это здоровье надо иметь с лопатой траншеи копать. И людей надо нагнать тысячи. Это каждому платить. Бульдозер был бы быстрее и эффективнее. Впрочем я ничему уже не удивляюсь. У нас высшее руководство мыслит какими то масштабами, а местные власти не мыслят вообще.
Я кажу, що більш в тилу, то екскаватори копають, але все одно солдати обшивають досками, стелять накати з колод і т.п.
А вже ближче до орків - то екскаваторами не дуже ризикують(ну, або приїхав зранку, чи ввечері, коли "сіріє" - покопав екскаватор годинку і уєпав)

А от є місця(ліс), де екскаватор не підбереться... Та і доски камаз скинув, де міг доїхати, а далі носити треба...
А колоди - або привезе камаз, або самим "пиляти ліс" і носити треба.
Добре, що тут пісок - легко копати.
Але знову ж таки, він обсипається і треба "обшивати" майже зразу.

Здоров'я треба мати?
Ну, якщо якусь "наявну болячку" покажеш, то тебе на копання не дадуть (ну, це в нас так - не знаю як в інших)
І я теж думав, якщо там буде щось занадто важке/щось треба двигати - то буду розказувати своєму начальству про свою "обмежену придатність" і про свої болячки...
Але, копаєш там з перекурами - ніхто в шию не жене. Колоди - то носиш вдвох, або як тонка - то сам береш.
Одним словом - я це розцінюю, як фізкультуру :D - так як тут в нас рідко(до цього часу, поки не почали нас висмикувати) буває фізична напряжна робота. І то, коли для себе копали бліндажі, то їздили почергово(то одних 5-6чол., поїде, то інших)
Якось так.

Тож, ВСІХ ласкаво запрошую до лав ЗСУ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:25

  vitaliiangel написав:
13,3 тысячи домов и квартир на оккупированных территориях Украины

признана назначенными Москвой «властями» «бесхозным имуществом», и если в течение месяца законные хозяева лично не появятся



тобто в тих хто виїхав з окупованих територій, і залишив хату без родичів є 2 вибори
1й - обновити дані в резерв+ поїхати в тцк, без нічого.
2й - поїхати на окуповану територію бути з квартирою і можливо бути мобілізованим.
Просто констатація факту.

Модератор при видаленні повідомлень пишіть причину, який пунт порушується, щоб знати і намагатися не повторювати. Розумію Вам тяжко, за генерацією корисного контенту для нас, але будь-ласка знайдіть час.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:38

Цікаво ото в тилах...


Печерський пагорб

” Джерела повідомляють, що святкування п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента України відбувалося в обстановці практично траурної.

...

Тепер же перед Зеленським розкрилася безодня. Його легітимність тепер повністю тримається на одному єдиному чиннику - визнання його Заходом. Тобто припинитися вона може будь-якої миті. Наприклад, у день обрання президентом # США Дональда # Трампа .

...

В офісі президента серйозно розраховували на антивоєнні обурення народних мас - аж до масових протестів проти мобілізації та закликів піти на перемир'я з # Путіним. До яких, звісно, мав прислухатися глава держави. Але біда, народ або мовчить, або протестує ногами - через Карпати і Тису. Протестувати відкрито ніхто не ризикує, ...

Таким чином Зеленському доводиться розбивати свій рейтинг у процесі мобілізації. І подітися йому вже нема куди. Під усіма указами та розпорядженнями до яких можуть виникнути питання у Генеральної прокуратури та Верховного та Конституційного судів, стоять підписи Зеленського.

Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:40

  pesikot написав:Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...

Сюр - це чути звинувачення від такого ждуна-ухилянта як ти )
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:41

  pesikot написав:
  Xenon написав:Зображення

Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...

Це не сюр, це щоб глибше залазили поза ЛБЗ.
Ще можна було добавити, і щоб відсвічували не в окопі, а над рівнем окопа на висоті не менше 10 м.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:44

  Xenon написав:
  pesikot написав:Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...

Сюр - це чути звинувачення від такого ждуна-ухилянта як ти )

Про ждуна я не писав, ти сам написав

Знаєш сам ти, що ти - ждун :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:49

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал рекомендацию не называть российских военных "орками" и "руснёй", потому что это подрывает доверие к украинским источникам информации

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:55

  Xenon написав:
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал рекомендацию не называть российских военных "орками" и "руснёй", потому что это подрывает доверие к украинским источникам информации

И сразу себя проявил проросийским

И выдал фейк

Ждунишка :)

PS. Это Шариков выдал такой пост. Упс, как ты обосрался
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 22 тра, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:55

vitaliiangel
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