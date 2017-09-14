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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83148315831683178318>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:29

dimo_0n

Ризикувати життям заради одобрення чувака з форуму, який сам не проти повернутися до дому? Це тре бути якимось відсталим у розвітку....


Тааак, Дімас.. З чуйством гумору і сатири тре щось робить..
- вот возьмем к примеру чувство юмора…
- где возьмем?

Загалом тут всім піх один на одного і хто про кого що думає. Але підʼє-є - це ж святе. 😀


я тобі чіткий план виклав вгорі))
Все ж просто!))


Так це план для освіти у 8 класів церковно-приходської школи. А у мене таки 9. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 тра, 2024 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:30

  UA написав:
  Бетон написав:Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно

Это уже не твоя страна

Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш".
толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон.
не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:32

dimo_0n
Твої жарти не смішні.
А якщо це не жарти - то вони просто не доречні!

Це я, або інші фронтовики, можуть так піджартовувати і сміятись чи над собою, чи над ухилянтами...

Чому?
Приїжджайте всі - і глянете самі!

В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!

Але, якщо ти чоловік Флер - то так і бути, тобі можна все! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:41

Ехххх, такі "качки" припадають пилюкою))

  Hotab написав:Але підʼє-є - це ж святе
А я то думав - Хотаб взявся за розум, вступив до лав ЗСУ, відточує майстерність штурмувати посадки з орками...
Стане героєм!
Ехххххххх, не буде з баби діда! :D
  Бетон написав:сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
Ну вони ж зразу оцінили "о, штангіст/качОк! Такий в штурмовиках буде медаль за медаллю отримувати і 190 000/міс, як з куща!"
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США не располагают информацией о намерениях Китая поставить рф вооружения

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге, комментируя соответствующее заявление главы британского Минобороны Шэппса.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:51

dimo_0n

чтобы тот сказал крылатую фразу - ведите к начальнику, я хочу добазарться. А дальше как в 90-х


Бетона присмотрели в спецназ ГУР. Комок мышц.
Он мог бы до Сибири донести мешок тротила, а там взрывать не перевзрывать: аэродромы, заводы, газовые хабы.
А чтоб он дошел и с голоду не помер, ему в нагрузку дали бы кабанчика (консерву), например Барабашова.
Только надо чтоб Барабашов ни о чем не догадывался. Пусть думает что он тоже герой. А не еда.

Хотаб взявся за розум


За твій розум візьметься Василь-Рівне і Холява. Якщо призвуть pesikot, то він буде тримати тебе і звʼязувати .
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 тра, 2024 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:51

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:Чому?
Приїжджайте всі - і глянете самі!

В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!

Очень жаль. Сочувствую. Но не приеду, температура это же отмазка? Тока мне мама справку не напишет :D

поки не пройшов медкомісію і не дали повістку на відправку. Далі вже хелсі не працює :lol: вилічим.
Тут дадуть парацетамол. А ще лоперамід і каптопрес.
Я зранку таблетку мельдоніуму вициганив побачив шо начмєд бригади на ничку жрьоть. Дали безвозмєздно ,тоість даром :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:53

  Hotab написав:Успіх
Що ти там - закінчуються грошики, то вирішив піти в ЗСУ тиловим пацюком?

Я не знав як тобі сподобатись (літати - скажеш «в тилу», не літати. - скажеш «ухилився») то вирішив поки що в UK повчитись. Поїхали зі мною?

Правильно, треба готувати фахівців з місцевих. Раптом прийдеться проводити ,,Поривістий вітер,, як американці в В'єтнамі. ,,Білих людей,, вивозить на хелікоптерах на Польщу поки пересічні будуть лопатками Кулеби відбивати наступ. Історія повторюється, тільки країни міняються. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:57

  Успіх написав:Ну вони ж зразу оцінили "о, штангіст/качОк! Такий в штурмовиках буде медаль за медаллю отримувати і 190 000/міс, як з куща!"

Не те щоб я проти заліза. Но якщо справжній пауерліфтер то дихалка скоріш за все слабовата. Здохне на півдорозі , плюс іще побратими одразу нагрузять лишнього подумавши шо здоровя багато.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:03

За крок до перевороту думок©

  dimo_0n написав:Успих, тока не расстраивайся. Я знал что если так напишу - тебя это раздраконит
Ні.
Мене, крім тупих викидів начальства, а також ВСІХ верховно-головноговнокомандуючих)) /тут, під словом ВСІХ маю на увазі всіх-всіх-всіх "керуючих країною і війною" - не так вже і легко роздраконити))
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