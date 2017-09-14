Бетон написав:Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись, разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно
Это уже не твоя страна
Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш". толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон. не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
чтобы тот сказал крылатую фразу - ведите к начальнику, я хочу добазарться. А дальше как в 90-х
Бетона присмотрели в спецназ ГУР. Комок мышц. Он мог бы до Сибири донести мешок тротила, а там взрывать не перевзрывать: аэродромы, заводы, газовые хабы. А чтоб он дошел и с голоду не помер, ему в нагрузку дали бы кабанчика (консерву), например Барабашова. Только надо чтоб Барабашов ни о чем не догадывался. Пусть думает что он тоже герой. А не еда.
Хотаб взявся за розум
За твій розум візьметься Василь-Рівне і Холява. Якщо призвуть pesikot, то він буде тримати тебе і звʼязувати .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 тра, 2024 23:06, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Чому? Приїжджайте всі - і глянете самі!
В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!
Очень жаль. Сочувствую. Но не приеду, температура это же отмазка? Тока мне мама справку не напишет
поки не пройшов медкомісію і не дали повістку на відправку. Далі вже хелсі не працює вилічим. Тут дадуть парацетамол. А ще лоперамід і каптопрес. Я зранку таблетку мельдоніуму вициганив побачив шо начмєд бригади на ничку жрьоть. Дали безвозмєздно ,тоість даром
Що ти там - закінчуються грошики, то вирішив піти в ЗСУ тиловим пацюком?
Я не знав як тобі сподобатись (літати - скажеш «в тилу», не літати. - скажеш «ухилився») то вирішив поки що в UK повчитись. Поїхали зі мною?
Правильно, треба готувати фахівців з місцевих. Раптом прийдеться проводити ,,Поривістий вітер,, як американці в В'єтнамі. ,,Білих людей,, вивозить на хелікоптерах на Польщу поки пересічні будуть лопатками Кулеби відбивати наступ. Історія повторюється, тільки країни міняються.
dimo_0n написав:Успих, тока не расстраивайся. Я знал что если так напишу - тебя это раздраконит
Ні. Мене, крім тупих викидів начальства, а також ВСІХ верховно-головноговнокомандуючих)) /тут, під словом ВСІХ маю на увазі всіх-всіх-всіх "керуючих країною і війною" - не так вже і легко роздраконити))