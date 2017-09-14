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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8315831683178318>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:08

  Бетон написав:
  UA написав:Это уже не твоя страна

Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш".
толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон.
не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?

Чего ты в тот ЦНАП поперся?
Я виключений з вийск. облику, лысый в очках, хромаю (травма) привыкший к таким базарам, но стараюсь лишний раз с "властями" не общаться.
Авдышевцы, совлоховцы, кисели... святые, четкие и сверхадекватные по сравнению с этими.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:14

Казочка на ніч))

  Banderlog написав:Здохне на півдорозі
Ну тоді його на погрузку/розгрузку снарядів - саме то!👍😁
А то коли в ящику по два снаряди(122) і ще 2 запали/гільзи до них, то навіть, удвох вивантажувати з машини/нести/закидати догори на інші ящики - то якраз робота для качків/штангістів!
Особливо, коли ящики "без ручок" - красота/зручність :lol:

Казали, наче ті ящики 60-65кг важать - фігня, правда?
Це коли 1 зняни/занести/закинути...
А коли таких ящиків 80-120?

Але не звертайте увагу... - це так щось згадалась Херсонщина на Марсі рік тому)) - коли за 1 добу могло оркам на плечі прилетіти від нас по 40-50шт :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:20

  Успіх написав:А то коли в ящику по два снаряди(122) і ще 2 запали/гільзи до них, то навіть, удвох вивантажувати з машини/нести/закидати догори на інші ящики - то якраз робота для качків/штангістів!
Особливо, коли ящики "без ручок" - красота/зручність :lol:
Казали, наче ті ящики 60-65кг важать - фігня, правда?
Це коли 1 зняни/занести/закинути...
А коли таких ящиків 80-120?

Розумію шо питання не доречне, але спитаю. До сих пір це ніяким чином не механізували?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Экзоскелетов в списках поставок не было :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:30

Успіх Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить. Колега з роботи ходив в качалку хоч вже й за 40 було. Квадратний шкаф. В 22-му в тероборону пішов. Як великий то дали дровеняку-кулемета. Кулеметник. Під Бахмутом в минулому році загинув.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:До сих пір це ніяким чином не механізували?
Для чого?
Як тоді будуть солдат зайопувати, коли все механізують?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли все механізують - не буде як утілізовувати населення.
Тре буде щось видумувати... А тут століттями відточена "темка"
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Вони, взагалі, не хочуть ні на що підписуватись...

А Успіхи/Бандерлоги/Бобюа/Фрізи - не вічні! Не термінатори!

Треба якось розрулювати ситуацію!
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))

На що саме підписуватись? На приліт по БК, поки ти як раз його складуєшь у купку?

Вся ота служба, когда ты не в бункере и на расстоянии РСЗВ/Дронов - 50/50. Або встрінешь діноза, або ні.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 23:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:38

  Xenon написав:
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания опубликовал рекомендацию не называть российских военных "орками" и "руснёй", потому что это подрывает доверие к украинским источникам информации

Зображення


Це в ту ж саму логіку що і тцк-..підтримка, всеосяжний пресінг патріотів 91 року, навіть тих що за кордоном.
Зі сторони РФ теж можно очікувати корекцію риторики та усунення самих
одіозних зетівців. На місті кадирова краще десь на водах в еміратах підлікуватися
fox767676
 
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