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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 23:41
Успіх написав: alex lem написав:
Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Вони, взагалі, не хочуть ні на що підписуватись...
А Успіхи/Бандерлоги/Бобюа/Фрізи - не вічні! Не термінатори!
Треба якось розрулювати ситуацію!
Так не попадемо ж до тебе навіть з відношенням підписаним твоїм комбригом.
ТЦК відправить куди захоче, лиш би не до тебе в частину.
До Хотаба на навчання так взагалі потрапити це неймовірна фантастика.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 23:44
Сзч воно і в Англії сзч
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fox767676
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Додано: Сер 22 тра, 2024 23:51
Успіх написав: alex lem написав:
Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Треба якось розрулювати ситуацію!
Ви на радянському 122 мм калібрі з відсутніми снарядами та з
скоріше всього розстріляним ресурсом ствола. Хоч би і було бажання ,,носити і мити снаряди,, і за неймовірної вдачею що тцк не запхає десь куда в них план горить, все рівно розженуть в штурмовики. Тому й готують ,,лишніх,, бійців до копання окопів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 23:54
alex lem написав: Успіх написав: alex lem написав:
Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Треба якось розрулювати ситуацію!
Ви на радянському 122 мм калібрі з відсутніми снарядами та з
скоріше всього розстріляним ресурсом ствола. Хоч би і було бажання ,,носити і мити снаряди,, і за неймовірної вдачею що тцк не запхає десь куда в них план горить, все рівно розженуть в штурмовики. Тому й готують ,,лишніх,, бійців до копання окопів.
Радянських калібрів Чехія наколядувала, Болгарія має, та виробляє, тому зі снарядами ситуація виправилася. 122 арту ще рано списувати.
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_Mykola_
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Додано: Чет 23 тра, 2024 00:00
_Mykola_ написав:
До Хотаба на навчання так взагалі потрапити це неймовірна фантастика.
Підйом о 5-й, додому о 21-й.
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