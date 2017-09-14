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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8315831683178318
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:41

  Успіх написав:
  alex lem написав:Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Вони, взагалі, не хочуть ні на що підписуватись...

А Успіхи/Бандерлоги/Бобюа/Фрізи - не вічні! Не термінатори!

Треба якось розрулювати ситуацію!

Так не попадемо ж до тебе навіть з відношенням підписаним твоїм комбригом.
ТЦК відправить куди захоче, лиш би не до тебе в частину.
До Хотаба на навчання так взагалі потрапити це неймовірна фантастика. :lol:
_Mykola_
 
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Сзч воно і в Англії сзч
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:51

  Успіх написав:
  alex lem написав:Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Треба якось розрулювати ситуацію!

Ви на радянському 122 мм калібрі з відсутніми снарядами та з
скоріше всього розстріляним ресурсом ствола. Хоч би і було бажання ,,носити і мити снаряди,, і за неймовірної вдачею що тцк не запхає десь куда в них план горить, все рівно розженуть в штурмовики. Тому й готують ,,лишніх,, бійців до копання окопів.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 23:54

  alex lem написав:
  Успіх написав:
  alex lem написав:Краще вже снаряди в 5-8 км від нуля носить
Так, навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
Треба якось розрулювати ситуацію!

Ви на радянському 122 мм калібрі з відсутніми снарядами та з
скоріше всього розстріляним ресурсом ствола. Хоч би і було бажання ,,носити і мити снаряди,, і за неймовірної вдачею що тцк не запхає десь куда в них план горить, все рівно розженуть в штурмовики. Тому й готують ,,лишніх,, бійців до копання окопів.

Радянських калібрів Чехія наколядувала, Болгарія має, та виробляє, тому зі снарядами ситуація виправилася. 122 арту ще рано списувати.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:00

  _Mykola_ написав:До Хотаба на навчання так взагалі потрапити це неймовірна фантастика. :lol:



Підйом о 5-й, додому о 21-й.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:07

Hotab а five oclock tea буде? :mrgreen:
Де можно записатися? Тцк не пропонувати. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:19

  alex lem написав:Hotab а five oclock tea буде? :mrgreen:
Де можно записатися? Тцк не пропонувати. :)

Тоді отут
https://apps.apple.com/ua/app/%D1%80%D0 ... 18319?l=uk
:lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:33

  whois2010 написав:
  sens написав:
  Бетон написав:Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи


Це ще квіточки,як написав Віталій, цукерки закінчилися - залишився батюг

Не впевнений, що цей батог є. Зара ігнорують наявність десятків тисяч СЗЧ, бо не мають адмінресурсу для роботи з ними. Ще додайте хоча б 200-400 тис ухилянтів. Гадаєте, система прожує це?


Прожует. Вопрос только за сколько времени. И сколько по итогу в стране окажется "смотряших за народом" в процентном отношении к тем кто "с сошкой". Самое главное - получено принципиальное закрытие глаз западных демократий на вопиющие случаи нарущения прав человека, далее дело техники. Причем техника совсем другая чем во времена скажем ГДР, когда им пришлось нанимать одного кгбиста на 150 граждан - сейчас часть работы сделают телефоны и компьютеры.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:34

Hotab якась шляпа для Эппл? Не користуюсь. Мы люди прості. Краще сині папірці на ,,чорний день,, чим тіліпон огризок.
alex lem
 
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