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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 01:36
dimo_0n написав:
Коли все механізують - не буде як утілізовувати населення.
Тре буде щось видумувати... А тут століттями відточена "темка"
Уже и так не кого "утилизовывать", в маленьких городах пусто, одни менты остались.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 02:04
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