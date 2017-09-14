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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8316831783188319
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 01:36

  dimo_0n написав:Коли все механізують - не буде як утілізовувати населення.
Тре буде щось видумувати... А тут століттями відточена "темка"

Уже и так не кого "утилизовывать", в маленьких городах пусто, одни менты остались.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 02:04

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:До Хотаба на навчання так взагалі потрапити це неймовірна фантастика. :lol:



Підйом о 5-й, додому о 21-й.

A с 21.00 до утра местный ганский ниггер с 28cm “салями» прочищает катеОООО все её четыре дупла??? :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:25

За крок до перевороту думок©

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))

На що саме підписуватись? На приліт по БК, поки ти як раз його складуєшь у купку?

Вся ота служба, когда ты не в бункере и на расстоянии РСЗВ/Дронов - 50/50. Або встрінешь діноза, або ні.
Так отож!!!
А тут є яйцеголові, які фиркають: "та що там ті снаряди розвантажувати/носити за 5-8км від ЛБЗ!"🤦🏻
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:54

  pesikot написав:
  Xenon написав:Зображення

Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...



Це ще той тітушка .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:10

Це пиздець!
Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле.
fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:19

  Успіх написав:dimo_0n
Твої жарти не смішні.
А якщо це не жарти - то вони просто не доречні!

Це я, або інші фронтовики, можуть так піджартовувати і сміятись чи над собою, чи над ухилянтами...

Чому?
Приїжджайте всі - і глянете самі!

В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!

Але, якщо ти чоловік Флер - то так і бути, тобі можна все! :mrgreen:

а що це тобі якісь особливі права принижувати інших дає, що ти вважаєш що "фронтовик"?
flyman
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  #<1 ... 8316831783188319
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