Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 01:36
dimo_0n написав:
Коли все механізують - не буде як утілізовувати населення.
Тре буде щось видумувати... А тут століттями відточена "темка"
Уже и так не кого "утилизовывать", в маленьких городах пусто, одни менты остались.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 02:04
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Додано: Чет 23 тра, 2024 06:25
dimo_0n написав: Успіх написав:
навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))
На що саме
підписуватись? На приліт по БК, поки ти як раз його складуєшь у купку? Вся ота служба, когда ты не в бункере и на расстоянии РСЗВ/Дронов - 50/50.
Або встрінешь діноза, або ні.
Так отож!!!
А тут є яйцеголові, які фиркають: "та що там ті снаряди розвантажувати/носити за 5-8км від ЛБЗ!"🤦🏻
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Додано: Чет 23 тра, 2024 06:54
pesikot написав: Xenon написав:
Це якійсь сюр ...
Коли проросійській
Xenon
, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...
Щось десь змінилось ...
Це ще той тітушка .
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Додано: Чет 23 тра, 2024 07:10
Це пиздець!
Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле. fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 07:19
Успіх написав: dimo_0n
Твої жарти не смішні.
А якщо це не жарти - то вони просто не доречні!
Це я, або інші фронтовики, можуть так піджартовувати і сміятись чи над собою, чи над ухилянтами...
Чому?
Приїжджайте всі - і глянете самі!
В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!
Але, якщо ти чоловік Флер - то так і бути, тобі можна все!
а що це тобі якісь особливі права принижувати інших дає, що ти вважаєш що "фронтовик"?
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