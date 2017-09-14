Це пиздець! Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле. fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.
Хтось знає, в якому місці у барабашова глибинна мірна шкала, якою він безпомилковою визначає чорні 28?
Добрий ранок ВСІМ . СІБАРІТ -КРАСАВА !
Kate0000 - у кожному містечку , району ,кварталі є свій "городской сумасшедший" . Коли це пов,язано з загальним захворюванням , то половина біди , а коли пов,язано з вживанням на протязі довгого часу алкоголю в безмежних кількостях то біда . Алкогольна діменція . (синдром Верніке – Корсакова )
sashaqbl написав:Це пиздець! Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле. fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.
Менше донатів. Треба хайпанути Стерненку. Почитайте телегу діпстейт-у, там цю тему підняли. Дроноводи набігли в чатик і щось такого не писали.
Сполучені Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен.