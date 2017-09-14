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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8317831883198320>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:25

За крок до перевороту думок©

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:навіть, і на це тутешні ухилянти не хочуть підписуватись!))

На що саме підписуватись? На приліт по БК, поки ти як раз його складуєшь у купку?

Вся ота служба, когда ты не в бункере и на расстоянии РСЗВ/Дронов - 50/50. Або встрінешь діноза, або ні.
Так отож!!!
А тут є яйцеголові, які фиркають: "та що там ті снаряди розвантажувати/носити за 5-8км від ЛБЗ!"🤦🏻
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:54

  pesikot написав:
  Xenon написав:Зображення

Це якійсь сюр ...

Коли проросійській Xenon, почав цитувати "вбивцю" Стерненко ...

Щось десь змінилось ...



Це ще той тітушка .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:10

Це пиздець!
Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле.
fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:19

  Успіх написав:dimo_0n
Твої жарти не смішні.
А якщо це не жарти - то вони просто не доречні!

Це я, або інші фронтовики, можуть так піджартовувати і сміятись чи над собою, чи над ухилянтами...

Чому?
Приїжджайте всі - і глянете самі!

В нас тут реальні смерті і реальні ситуації "на волоску від смерті"!

Але, якщо ти чоловік Флер - то так і бути, тобі можна все! :mrgreen:

а що це тобі якісь особливі права принижувати інших дає, що ти вважаєш що "фронтовик"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:46

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Ну вони ж зразу оцінили "о, штангіст/качОк! Такий в штурмовиках буде медаль за медаллю отримувати і 190 000/міс, як з куща!"

Не те щоб я проти заліза. Но якщо справжній пауерліфтер то дихалка скоріш за все слабовата. Здохне на півдорозі , плюс іще побратими одразу нагрузять лишнього подумавши шо здоровя багато.

То ли дело ботан предпенсионного возраста :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 07:48

барабашов

ганский ниггер с 28cm “салями


Хтось знає, в якому місці у барабашова глибинна мірна шкала, якою він безпомилковою визначає чорні 28?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:00

  Kate0000 написав:барабашов

ганский ниггер с 28cm “салями


Хтось знає, в якому місці у барабашова глибинна мірна шкала, якою він безпомилковою визначає чорні 28?


Добрий ранок ВСІМ .
СІБАРІТ -КРАСАВА !

Kate0000 - у кожному містечку , району ,кварталі є свій "городской сумасшедший" .
Коли це пов,язано з загальним захворюванням , то половина біди , а коли пов,язано з вживанням на протязі довгого часу алкоголю в безмежних кількостях то біда .
Алкогольна діменція . (синдром Верніке – Корсакова )

Всім Гарного дня
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:02

Сибарит Скільки Вам років і яку ВОС Вам визначили?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:18

  sashaqbl написав:Це пиздець!
Прийшов наказ, щл позиції дронщиків мають бути не далі, ніж за півтора км від лінії зіткнення. Продовжуєм носити квадратне і котити кругле.
fler, ЛАД чекаю ваших виправдань наших довбойобів.

Менше донатів. Треба хайпанути Стерненку.
Почитайте телегу діпстейт-у, там цю тему підняли. Дроноводи набігли в чатик і щось такого не писали.
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

Держсекретар Блінкен вдруге заявляє: США не підтримують удари по РФ, але Україна вирішує сама
Сполучені Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це заявив на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США держсекретар Ентоні Блінкен.


Щось буде?
whois2010
 
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