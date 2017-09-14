160-80-55 (рост-вес-возраст)
После курса пожилого бойца все стрелки.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 08:33
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мдааа довбні в ЗСУ на кшталт детройтеда таки рулять. Я інколи задумуюсь, що може воно і ліпше, що він на дивані, а не у війську, хоч і не воює, але хоч не шкодить. Але в ТЦК Ви надавала свої дані щодо освіти, здібностей в фінансово - аналітичній тематиці і освіта напевне у Вас вища економічна? Вони в курсі цього?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 23 тра, 2024 08:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:42
зараз московити накопичують живу силу та техніку з свого боку на кордоні з харківською та сумською областями, знаючи, що по них точно нічого не прилетить, бо є заборона на використання західної зброї по території московії.
дозвіл вражати цілі на московії все змінить: танчики, піхота та гради не будуть стояти в трьох метрах від кордону
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:51
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:01
,,господин, нужно больше золота,,@
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:02
Потрібно було робити у 2022, а краще у 2017
І відштовхуватися від величини збору як одного з критеріїв при бронюванні
Зараз запізно, бізнес стрімко згортається
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:05
Василь-Рівне
Образование высшее, но не экономическое.
Об особенностях отбора писать не буду, ибо так мы слона не продадим
Могу только сказать, что тцк к отбору совсем не причастен.
Работа по силам в итоге нашлась, но не закреплена официально. Кручу баранку.
Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.
ЗЫ Мне очень не хотелось цитировать наезд на форумчанина, а отвечать адресно без цитирования с телефона сложно. Я знаю, что никого помирить у меня не получится, но нельзя ли наезжать только при непосредственном обращении к оппоненту?
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
☄️Військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ на 2-3%, – Forbes, посилаючись на нардепів та урядовців.
Також можливе впровадження військового збору для ФОПів.
Ключова причина – збільшення військових потреб. Один із співрозмовників з фінансового комітету Верховної Ради оцінює потреби бюджету в 400-500 млрд грн. Зазначається, що Мінфін і Кабмін уже працюють над відповідним законопроєктом.
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