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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 831783188319832083218322>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:33

  Василь-Рівне написав:Сибарит Скільки Вам років і яку ВОС Вам визначили?

160-80-55 (рост-вес-возраст)
После курса пожилого бойца все стрелки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:160-80-55 (рост-вес-возраст)
После курса пожилого бойца все стрелки.

Мдааа довбні в ЗСУ таки рулять. Але в ТЦК Ви надавала свої дані щодо освіти, здібностей в фінансово - аналітичній тематиці і освіта напевне у Вас вища економічна? Вони в курсі цього?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 23 тра, 2024 08:47, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:39

  whois2010 написав:
Щось буде?
Скоріше нічого з того, чого ще не було
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:42

  d44 написав:
  whois2010 написав:
Щось буде?
Скоріше нічого з того, чого ще не було

зараз московити накопичують живу силу та техніку з свого боку на кордоні з харківською та сумською областями, знаючи, що по них точно нічого не прилетить, бо є заборона на використання західної зброї по території московії.
дозвіл вражати цілі на московії все змінить: танчики, піхота та гради не будуть стояти в трьох метрах від кордону
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:51

Військовий збір можуть збільшити з 1,5% до 5%, а ПДВ – на 2-3%, – Forbes з посиланням на джерела в уряді.

Також планується запровадження військового збору для ФОПів.


https://forbes.ua/money/rishennya-probl ... 2024-21316
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:01

  Xenon написав:
Військовий збір можуть збільшити з 1,5% до 5%, а ПДВ – на 2-3%, – Forbes з посиланням на джерела в уряді.

Також планується запровадження військового збору для ФОПів.


https://forbes.ua/money/rishennya-probl ... 2024-21316

,,господин, нужно больше золота,,@
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:02

  Xenon написав:
Військовий збір можуть збільшити з 1,5% до 5%, а ПДВ – на 2-3%, – Forbes з посиланням на джерела в уряді.

Також планується запровадження військового збору для ФОПів.


https://forbes.ua/money/rishennya-probl ... 2024-21316



Потрібно було робити у 2022, а краще у 2017
І відштовхуватися від величини збору як одного з критеріїв при бронюванні
Зараз запізно, бізнес стрімко згортається
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:05

Василь-Рівне
Образование высшее, но не экономическое.
Об особенностях отбора писать не буду, ибо так мы слона не продадим :)
Могу только сказать, что тцк к отбору совсем не причастен.
Работа по силам в итоге нашлась, но не закреплена официально. Кручу баранку.
Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.

ЗЫ Мне очень не хотелось цитировать наезд на форумчанина, а отвечать адресно без цитирования с телефона сложно. Я знаю, что никого помирить у меня не получится, но нельзя ли наезжать только при непосредственном обращении к оппоненту?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

☄️Військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%, а ПДВ на 2-3%, – Forbes, посилаючись на нардепів та урядовців.

Також можливе впровадження військового збору для ФОПів.

Ключова причина – збільшення військових потреб. Один із співрозмовників з фінансового комітету Верховної Ради оцінює потреби бюджету в 400-500 млрд грн. Зазначається, що Мінфін і Кабмін уже працюють над відповідним законопроєктом.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:11

  Xenon написав:
Військовий збір можуть збільшити з 1,5% до 5%, а ПДВ – на 2-3%, – Forbes з посиланням на джерела в уряді.

Також планується запровадження військового збору для ФОПів.


https://forbes.ua/money/rishennya-probl ... 2024-21316

намагаються доїти мертву корову
Примат
 
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