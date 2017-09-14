Додано: Чет 23 тра, 2024 09:19

Сибарит написав: Об особенностях отбора писать не буду, ибо так мы слона не продадим Об особенностях отбора писать не буду, ибо так мы слона не продадим

Сибарит написав: у нас слишком мало людей, умеющих водить машину. у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.

Сибарит написав: но нельзя ли наезжать только при непосредственном обращении к оппоненту? но нельзя ли наезжать только при непосредственном обращении к оппоненту?

Відповім коротко - мобілізатори хренови довго за Вами полювали і врешт-решт вполювали реального Рембо.Уточню Ви напевне мали на увазі не категорію В а С,D і вищє?Можна, але я більше цього робити не буду, він у мене від позавчора у чорному списку - зрозумів що там "броня у нас крєпка і танкі наши всєх падавят" просто вибішує коли молодший за Вас професійний військовий сидячи на дивані всіх відправляє на війну і пояснює, що йому не можна, бо єдіноначаліє, кастовість, ієрархія і інша маячня. Мої доводи, що мій кум на 10 років старший від нього, такий саий воєнпенс і воює - там знову злива флуду та офтопу чому йому на фронт не можна.P.S. удачі Вам і натякніть командиру про свої аналітичні здібності які дозволять Вам вести купу його рутинних справ по звітах і т.і., бо з таким потужним інтелектом і аналітичним складом розуму крутити баранку це всеодно що забивати мікроскопом цвяхі.