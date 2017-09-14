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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8320832183228323>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:33

  vitaliiangel написав:
Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.

По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.

Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.

К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.

Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.

Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.

Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.


коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ
То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах
Чи вже починаючі з 2025, коли буде гарантія нової холодної війни та гонки озброєннь, будуть працювати нові багаторічні контракти.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ
То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах

виробникам не вигідно РПВ, хто ж буде утилізувати мільйони снарядів?)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:47

  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?

Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:56

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ
То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах

виробникам не вигідно РПВ, хто ж буде утилізувати мільйони снарядів?)

старі утилізують, місце на складах звільниться,
переозброєння
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:00

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?

Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.

знайомо.
є й по іншому: далекий родич 46р, статура як в Карлсона з мультика, характер "божий одуванчик", медбрат - і вже більше як півроку з нього в учебці наполегливо нагамагаються зробити штурмовика, хоч після 30-60 хв тренувань в нього півдня тиск під 200. Ще й на фоні стресу вже в навч. центрі діагностували діабет (якого типу незнаю)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:00

О. Хто тут писав, що ми йдемо лише шляхом пропаганди ненависті до ворога?
Нац.рада вас почула:

Українським ЗМІ рекомендували не ображати в новинах російських загарбників: в чому причина
telegraf.com.uaMay 22, 2024 8:50 PM
Новина оновлена 22 травня 2024, 20:52

Рекомендують не демонізувати окупантів

На сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з’явилися пропозиції щодо того, як висвітлювати новини в умовах воєнного стану, зокрема, якими словами називати, а точніше не називати російських окупантів. Нагадаємо, нещодавно українські ЗМІ отримали рекомендації як "правильно" писати новини від МОН. Щодо Нацради, то у критеріях зауважується, що висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема солдатів окупаційної армії, можуть "створити додаткову напругу у суспільстві" та "погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації".

Відповідні критерії були опубліковані на офіційному сайті Нацради. Зазначають, що ненормативна лексика та образи окупантів у медіа "мають на меті демонізувати противника".

"Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців РФ чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві… та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації", — пишуть у критеріях.


"Висловлювання, що направлені на знецінення ворога, включаючи військовослужбовців РФ, мають на меті демонізувати противника. Ці висловлювання часто є агресивними та неетичними… для медіа особливо важливо уникати незбалансованого інформування громадськості про перебіг і специфіку військових дій, а також дотримуватися журналістських принципів об’єктивності, не використовувати агресивну лексику, яка може призвести та/або бути протрактована іншими сторонами як сприяння ескалації війни".

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Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:02

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?

Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.

Щоб такого пінпонгу не було треба вводити персональну відповідальність ТЦК за такі дії.
Наприклад, якщо відсотків 80 з привезених не розібрали військові, то витрати на організацію за цю дельту нікому не потрібних, персонально відшкдовують співробітники ТЦК які збирали, тільки тоді кількість перейде в якість.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:02

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  fox767676 написав:коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ
То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах

виробникам не вигідно РПВ, хто ж буде утилізувати мільйони снарядів?)

старі утилізують, місце на складах звільниться,
переозброєння

а ще вигідніше щороку в Україні вистрілювати по 2 млн, і виробляти нові. головне не зупинятись, щоб був попит
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Щоб такого пінпонгу не було треба вводити персональну відповідальність ТЦК за такі дії.
Наприклад, якщо відсотків 80 з привезених не розібрали військові, то витрати на організацію за цю дельту нікому не потрібних, персонально відшкдовують співробітники ТЦК які збирали, тільки тоді кількість перейде в якість.

Так, зараз у ТЦК єдине що важливо це цифра мобілізованих, і навіть якщо половина з них помре від інфаркту по дорозі в учебку то для ТЦК неважливо, бо план по підписаним контрактам чи згодам на мобілізацію виконаний
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:06

  Bobua написав:О. Хто тут писав, що ми йдемо лише шляхом пропаганди ненависті до ворога?
Нац.рада вас почула:

Українським ЗМІ рекомендували не ображати в новинах російських загарбників: в чому причина
telegraf.com.uaMay 22, 2024 8:50 PM
Новина оновлена 22 травня 2024, 20:52

Рекомендують не демонізувати окупантів

нас читають. Тому акуратніше з закликами бусифікації і прострілювати коліна ухилянтам :lol: бо таки комусь стрельнуть. Думаю Бетону. :lol:
Banderlog
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