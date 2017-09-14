Додано: Чет 23 тра, 2024 12:26

Banderlog написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав: Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати. Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати. хм... мечтателем я вас точно не представлял. Достаточно чтобы половина чиновников и мусоров сказала "мы идём на фронт, кто с нами?". И люди бы потянулись. А так когда одному бронь, другому окоп шо-то желания ноль. хм... мечтателем я вас точно не представлял. Достаточно чтобы половина чиновников и мусоров сказала "мы идём на фронт, кто с нами?". И люди бы потянулись. А так когда одному бронь, другому окоп шо-то желания ноль. якраз за половину поліції я не казав я кщо збільшують примус значить треба посилювати каральний апарат тут все логічно. Якщо не буде поліції хто ж тоді буде одправляти ухилянтів? потом карати показатєльно привладних це не значить всіх. Засобами масової інформації вже можно маштабувати) наприклад з посадкою бені влада явно недоігрує. Де згорьовані родичі? Де розкаявшийся коломойський? В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили. якраз за половину поліції я не казавя кщо збільшують примус значить треба посилювати каральний апарат тут все логічно. Якщо не буде поліції хто ж тоді буде одправляти ухилянтів?потом карати показатєльно привладних це не значить всіх. Засобами масової інформації вже можно маштабувати) наприклад з посадкою бені влада явно недоігрує. Де згорьовані родичі? Де розкаявшийся коломойський? В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.

Якісь у нас тупуваті віп-ухилянти-чиновники-корупціонери...От вже ж давно очевидно, що і їм самим було би вигідно виділити когось для в`язниці. Просто про людське око.А як вже таи все буде оформлено -- то інше питання. Може й таємний хід зі “страшного-престрашного карцеру” у віп-підвал із джакузями... І візажистками, що накладатимуть тіні під очі, для показу на публіку.Marvel's Daredevil (2015) -- я не фанат коміксових серіалів, але от там зло так зло у першому сезоні. Великий, жирний, але якимсь дивом і харизматичний.У другому сезоні без нього вже не так цікаво. Лише в одній серії показали -- захоплював контроль над в`язницею. А потім вирішив посидіти, почекати. І вийти коли будуть найкорисніші умови ззовні.Чому у нас зло так не може...