Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.
Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?
Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.
Читав чудака з села більше пів року визивали Він приходив на 16 повісток з тцк. На сімнадцятій він не явився. 18-ту написали і в суд подали. 4 роки по 336-й Але потім на 2 роки випробувального терміну змінили ,,Да здравствує наш суд найсправедливіший суд у світі,,@ https://24tv.ua/sud-za-uhilennya-vid-mo ... 479332/amp Знайшов, виправив. Трохи був не збрехав.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 23 тра, 2024 11:53, всього редагувалось 3 разів.
fox767676 написав:коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах
виробникам не вигідно РПВ, хто ж буде утилізувати мільйони снарядів?)
а який профіт давати неплатоспроможній Україні снаряди на вистрілювання? дорогі снаряди, де велика частка праці елоїв, на відміну східних дешевих, зроблених морлоками Це та ж сама причина чому лендліз не дали у 2022 Налякаються протистоянням з РФ та КНР, роздивляться побільше фото зруйнованої України та інших жахів, та будуть працювати на склад за держзамовленням, всі виробничі лінії вже закладаються
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 тра, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Якщо людина не сплачує штраф і залишається в сірій зоні, то до особи може бути застосована кримінальна відповідальність як до ухилянта одразу — це від 3 до 5 років ув’язнення. У тих випадках, коли людина сплатила перший штраф, але знову не оновила свої облікові дані, то їй випишуть вже більший штраф: не 17, а, наприклад 25 тисяч гривень. Якщо людина його не сплатить або сплатить вдруге, але не оновить свої дані, то вже тоді ця особа підпадає під статтю про ухилянтство та буде притягнута кримінальної відповідальності.
Хтось може прокоментувати цю маячню? тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки? Бо наприклад в прифронтовій зоні ні на ВЛК не підеш, ні інтернету може не бути, ні роспочта нашу повістку не принесе Так само хто внєзапно помер за межами місця реєстрації, та нема родичів, теж буде засуджений? бо з пошти прийде повідомлення про неможливість вручення Або хто закордоном у вязниці чи в реанімації чи втратив память або отримав псих. захворювання
Letusrock написав:тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки
ИМХО ні, їх замінять на штрафи по 50-80 тис. І мільйони Українців, після перемоги у війні, отримають свій рахунок тисяч на 200 грн (з врахуванням пені, індексації, збору виконавчої)... А потім 10-20-30% зможе в суді відстояти свої права і списати частину штрафу, а решта або заплатить, або ніколи в Україну не повернеться.
Banderlog написав:Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати.
хм... мечтателем я вас точно не представлял. Достаточно чтобы половина чиновников и мусоров сказала "мы идём на фронт, кто с нами?". И люди бы потянулись. А так когда одному бронь, другому окоп шо-то желания ноль.
якраз за половину поліції я не казав я кщо збільшують примус значить треба посилювати каральний апарат тут все логічно. Якщо не буде поліції хто ж тоді буде одправляти ухилянтів? потом карати показатєльно привладних це не значить всіх. Засобами масової інформації вже можно маштабувати) наприклад з посадкою бені влада явно недоігрує. Де згорьовані родичі? Де розкаявшийся коломойський? В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.
Якісь у нас тупуваті віп-ухилянти-чиновники-корупціонери... От вже ж давно очевидно, що і їм самим було би вигідно виділити когось для в`язниці. Просто про людське око. А як вже таи все буде оформлено -- то інше питання. Може й таємний хід зі “страшного-престрашного карцеру” у віп-підвал із джакузями... І візажистками, що накладатимуть тіні під очі, для показу на публіку.
Marvel's Daredevil (2015) -- я не фанат коміксових серіалів, але от там зло так зло у першому сезоні. Великий, жирний, але якимсь дивом і харизматичний. У другому сезоні без нього вже не так цікаво. Лише в одній серії показали -- захоплював контроль над в`язницею. А потім вирішив посидіти, почекати. І вийти коли будуть найкорисніші умови ззовні.
_Mykola_ написав:Щоб такого пінпонгу не було треба вводити персональну відповідальність ТЦК за такі дії. Наприклад, якщо відсотків 80 з привезених не розібрали військові, то витрати на організацію за цю дельту нікому не потрібних, персонально відшкдовують співробітники ТЦК які збирали, тільки тоді кількість перейде в якість.
Так, зараз у ТЦК єдине що важливо це цифра мобілізованих, і навіть якщо половина з них помре від інфаркту по дорозі в учебку то для ТЦК неважливо, бо план по підписаним контрактам чи згодам на мобілізацію виконаний
О каком согласии на мобилизацию вы все время пишете? Не нужно ничего подобного подписывать. Подпись только на корешке повестки.
Letusrock написав:Хтось може прокоментувати цю маячню? тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки? Бо наприклад в прифронтовій зоні ні на ВЛК не підеш, ні інтернету може не бути, ні роспочта нашу повістку не принесе Так само хто внєзапно помер за межами місця реєстрації, та нема родичів, теж буде засуджений? бо з пошти прийде повідомлення про неможливість вручення Або хто закордоном у вязниці чи в реанімації чи втратив память або отримав псих. захворювання
Якщо людина не сплачує штраф і залишається в сірій зоні, то до особи може бути застосована кримінальна відповідальність як до ухилянта одразу — це від 3 до 5 років ув’язнення. У тих випадках, коли людина сплатила перший штраф, але знову не оновила свої облікові дані, то їй випишуть вже більший штраф: не 17, а, наприклад 25 тисяч гривень. Якщо людина його не сплатить або сплатить вдруге, але не оновить свої дані, то вже тоді ця особа підпадає під статтю про ухилянтство та буде притягнута кримінальної відповідальності.
Хтось може прокоментувати цю маячню? тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки? Бо наприклад в прифронтовій зоні ні на ВЛК не підеш, ні інтернету може не бути, ні роспочта нашу повістку не принесе
(Якщо) ТОТ будуть колись звільнені, турбопатріоти визнають цивільних з цих територій зрадниками: хтось працював в лікарні, хтось в школі, хтось підмітав вулиці. А мали б як справжні патріоти померти з голоду, відмовляючись від роботи на окупованих теріторіях. Або продиратися скрізь кордони на підконтрольну та жебракувати потім. Тож будуть і штрафи, і кастрація прав, а комусь і клітка.