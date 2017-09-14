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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8322832383248325
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:31

  ЛАД написав:
  fler написав:............
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.

ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.

Ссылку можно?
Какие там индикаторы?

не красти (місія не виполніма)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:35

К вчеращнему разговору об энергетике:
В Укренерго також розповіли, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо в години максимального споживання.

Сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи застосовується також і в денні години – з 09:00 до 17:00,– написали в компанії.

Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови була допомога з електроенергією загальним обсягом 13 990 МВт в годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 521 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

https://24tv.ua/avariyni-vidklyuchennya-svitla-v-ukrayini-grafiki-ta-perelik-mist_n2175821/amp?siteId=1
Кстати, в Харькове уже неделю не отключают (планово, аварийное отключение было), хотя графики есть. Как в др. городах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:37

  ЛАД написав:
  fler написав:............
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.

ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.

Ссылку можно?
Какие там индикаторы?

План Ukraine Facility:
   https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/? ... IzSiZ7mr7i
ebSieOpfcRyWn_8WsWYyT75JUXfF48ue6STMeGfI
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:43

  ЛАД написав:
Кстати, в Харькове уже неделю не отключают (планово, аварийное отключение было), хотя графики есть. Как в др. городах?

Мико відключають по графіку. Світла немає 4 рази на добу по 2 години. Коли потужностей вистачає, то не вимикають.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:44

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:............
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.

ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.

Ссылку можно?
Какие там индикаторы?

План Ukraine Facility:
   https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/? ... IzSiZ7mr7i
ebSieOpfcRyWn_8WsWYyT75JUXfF48ue6STMeGfI

За посиланням пишуть годні речі. Пані Флер, яка ваша думка, чому уряд зеленського за всі п'ять років не втілив у життя хоча б чверть з задекларованого по цій програмі? Чому без кнута від євросоюза або пряника у вигляді 51 млрд, зеленовлада самостійно не може працювати?
whois2010
 
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  #<1 ... 8322832383248325
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