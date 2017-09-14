fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
В Укренерго також розповіли, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо в години максимального споживання.
Сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи застосовується також і в денні години – з 09:00 до 17:00,– написали в компанії.
Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови була допомога з електроенергією загальним обсягом 13 990 МВт в годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 521 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.
fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
За посиланням пишуть годні речі. Пані Флер, яка ваша думка, чому уряд зеленського за всі п'ять років не втілив у життя хоча б чверть з задекларованого по цій програмі? Чому без кнута від євросоюза або пряника у вигляді 51 млрд, зеленовлада самостійно не може працювати?