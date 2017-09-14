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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8323832483258326
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:06

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.

По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.

Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.

К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.

Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.

Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.

Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.

в 2025 році - прокурори,судді,поліцейські та дснс в підземному бункері разом з Притулою та Стерненко будуть робити 2 млн снарядів , щоб ворог зі супутника не побачив :roll:

Це ж найцінніші кадри під час війни, не те, що якісь інженери-конструктори дронів - досі без броні.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:35

що означають статуси у додатку Резерв+.

◾️«У розшуку» – це не кримінальний розшук. ТЦК роками не отримував від військовозобов'язаного жодної інформації.
◾️«Уточнюється» – інформація опрацьовується ТЦК.
◾️«Підлягає призову» – людину можуть мобілізувати.
◾️«Знято» – людину було знято з військового обліку.
◾️«Виключено» – людину виключили з військового обліку.

https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... embed_post
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:49

  Xenon написав:
що означають статуси у додатку Резерв+.

◾️«У розшуку» – це не кримінальний розшук. ТЦК роками не отримував від військовозобов'язаного жодної інформації.
◾️«Уточнюється» – інформація опрацьовується ТЦК.
◾️«Підлягає призову» – людину можуть мобілізувати.
◾️«Знято» – людину було знято з військового обліку.
◾️«Виключено» – людину виключили з військового обліку.

https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... embed_post


◾️«У розшуку» – відомі лише ІПН та ФІО, може вмер, може в Канаді років з тридцєть як понауїхав од нєзалєжності, але очєнь понадобився государству
◾️«Виключено» – людину виключили з військового обліку, але будем залюблювати, шоп не думал шо сильно с хітрой рєзьбой
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 тра, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верховна Рада схвалила засекречування судових рішень в Реєстрі – далі можуть закрити доступ до справ про мобілізацію
https://www.sud.ua/uk/news/publication/301415-verkhovnaya-rada-odobrila-zasekrechivanie-sudebnykh-resheniy-v-reestre-dalshe-mogut-zakryt-dostup-k-delam-o-mobilizatsii
donovan757
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:05

  Xenon написав:
що означають статуси у додатку Резерв+.

◾️«У розшуку» – це не кримінальний розшук. ТЦК роками не отримував від військовозобов'язаного жодної інформації.
◾️«Уточнюється» – інформація опрацьовується ТЦК.
◾️«Підлягає призову» – людину можуть мобілізувати.
◾️«Знято» – людину було знято з військового обліку.
◾️«Виключено» – людину виключили з військового обліку.

https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... embed_post


Завтра напише безмозгла інші значення - тому цій "офіційній" інформації треба читати по діагоналі.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:07

  sens написав:
  Xenon написав:
що означають статуси у додатку Резерв+.

◾️«У розшуку» – це не кримінальний розшук. ТЦК роками не отримував від військовозобов'язаного жодної інформації.
◾️«Уточнюється» – інформація опрацьовується ТЦК.
◾️«Підлягає призову» – людину можуть мобілізувати.
◾️«Знято» – людину було знято з військового обліку.
◾️«Виключено» – людину виключили з військового обліку.

https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... embed_post


Завтра напише безмозгла інші значення - тому цій "офіційній" інформації треба читати по діагоналі.

цікаво, чим він регулюється той додаток, якими законами і що там за терміни і що вони юридично означають крім буквів на екрані, чим можна завірити скріншот в нотаріуса і яка його буде юридична сила?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:12

  flyman написав:[
цікаво, чим він регулюється той додаток, якими законами і що там за терміни і що вони юридично означають крім буквів на екрані, чим можна завірити скріншот в нотаріуса і яка його буде юридична сила?

Вже 2є знайомих за останні 3 дні отримали повістки на вулиці при тому що був додаток цей Резерв з внесеними данними.
Відповідь - "все одно треба вкм піти в тцк і підтвердити оновлення даних"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 15:16

  vitaliiangel написав:после войны придет новая власть и весь этот тупняк со штрафами отменит. В идеале депутатам проголосовавших за повестку почтой дать по 2 года условно.

Тем временем "новая власть" глубоко озабочена куда бы пристроить деньги
https://t.me/nabludatels/42683
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