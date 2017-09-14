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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8325832683278328
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:01

Bobua шо то у вас не складывается 2+2. Бомж воевать не должен, потому что ему защищать нечего. Но и дети депутатов воевать не должны, потому что им защищать есть что.

  Bobua написав:то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд?
это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:03

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
  Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. :D :D :D или вы только на форумах?


Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.

Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.
А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:03

Тут порой поминают Арестовича "незлим тихим словом" (иногда, правда, не очень "незлим").
У Любарского относительно недавно (месяц назад) было о нём - "Арестович. Блудный сын Украины: Патриот или Предатель?" - https://www.youtube.com/watch?v=mVd63ulqx8E.
Не знаю, насколько справедливо, но довольно интересно. И, кстати, у Арестовича зачастую достаточно трезвые мысли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:04

  Bobua написав:Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
  Bobua написав:Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.
А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...
вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 16:16, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:06

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
  Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. :D :D :D или вы только на форумах?


Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.

Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.
А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...

Bobua, простите, насколько я пронимаю, Вы уже довольно давно не на передке, а где-то в ТЦК или что-то вроде?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:19

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? :lol: шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:24

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? :lol: шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?

ЗСУ зависимо от политиков, а политики от элиты. И 3 майдана это не изменило. Не переоценивайте ваши силы. Не будут богатые воевать рядом с вами в окопах, и спать на корнях укутавшись одеялами. Это фантазии Bobua. Военкома который не того призовёт или запакует самого в окоп пошлют. Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хня подписал указ, согласно которому разрешается использовать американское имущество в россии для компенсации ущерба от изъятия имущества рф в США.

Текст указа публикуют руссо-СМИ.

https://t.me/uniannet/134740
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

МДА .... відверто ,тяжко читати .
Що тільки не вигадають замоніторні вояки аби не попасти в ЗСУ .
Чого тільки не напишуть , якого лайна не насбирають .

Мені дуже шкода ,що ніхто з місцевих не звернув УВАГУ на повідомлення СІБАРІТА .
Людина ( ГЛИБА РОЗУМУ ) спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !

А він умніше вас УСІХ .
Не скулив , не писав куйні . Просто круте баранку .
Коли вже вас до строю поставлять ?
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  #<1 ... 8325832683278328
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