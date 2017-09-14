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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 832783288329833083318332>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:06

  GALeon написав:Хня подписал указ, согласно которому разрешается использовать американское имущество в россии для компенсации ущерба от изъятия имущества рф в США.

Текст указа публикуют руссо-СМИ.

https://t.me/uniannet/134740

так ми їм скоро накидаємо цього майна - ATACMS :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:08

Як думаєте, навіщо Ze у 2022 році видав два укази Про загальну мобілізацію, №65 і 69?
https://www.president.gov.ua/documents/652022-41653
https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413
Який з них діє, старіший - 65 чи новіший - 69?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:08

  vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії..
А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:10

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії..
А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090


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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Не скулив , не писав ... Просто круте баранку .
Коли вже вас до строю поставлять ?

А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.

300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:16

  Xenon написав:
  flyman написав:[
цікаво, чим він регулюється той додаток, якими законами і що там за терміни і що вони юридично означають крім буквів на екрані, чим можна завірити скріншот в нотаріуса і яка його буде юридична сила?

Вже 2є знайомих за останні 3 дні отримали повістки на вулиці при тому що був додаток цей Резерв з внесеними данними.
Відповідь - "все одно треба вкм піти в тцк і підтвердити оновлення даних"

звучть як намахалово, розказували "нікому нікудуи не йти просто на клікати в додатку і спи спокійно", тобто і тут налюбили
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:16

  anduzenko написав:
  Banderlog написав:В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.

Да вот же: "затримано жінку з інвалідністю за вивезення ухилянта"
https://tsn.ua/ato/odruzhilisya-za-5-ti ... 82907.html
Или одну мало? Как в старые добрые времена, спускать сверху планы по осуждённым?


От цього я не зрозумів...

1) як 3тя група жінки могла допомогти звільнитись з війська і тим більше їхати за кордон,
2) яким чином передачу грошей від чоловіка до жінки можуть класифікувати як хабар? Що у шлюбі, що до нього... Вона каже “коханий, я хочу шубку”. Він дає на шубку... У всіх 3млрд шлюбів на Землі пора вважати це хабарем?? 😳 І лише “шубку”, чи і менші суми??

Був єдиний норм.шлях із війська і ще й можливістю платити не жирним когутам, а таки бідним, нещасним людям...

Невже норм.юрист не розіб`є такі звинувачення однією лівою??
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:18

  UA написав:
  vitaliiangel написав:после войны придет новая власть и весь этот тупняк со штрафами отменит. В идеале депутатам проголосовавших за повестку почтой дать по 2 года условно.

Тем временем "новая власть" глубоко озабочена куда бы пристроить деньги
https://t.me/nabludatels/42683

це ж такі кордони91, хто би міг подумати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:18

  Banderlog написав:так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи
когда комбаты будут напрямую от США получать оружие и финансирование тогда бусифицировать станет возможно кого угодно. Но это уже махновщина. Потом бригады начнут воевать друг с другом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:21

  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.
vitaliiangel
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