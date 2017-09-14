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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:42
Banderlog написав:
до чого тут боротьба? Хто боротись буде?
Є кормова база. Допустим кури. Так от
Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
В кур два варіанти
Або спробувати перелетіти через Тису
Або запросити іншого господаря в курятник
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:44
Бетон написав:
Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно
Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш".
толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон.
не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?
Ви ж заможна людина.
Якщо вже вас чомусь не прийняли до 1-го сорту
То замість кавалірок можно ж хоча б придбати апартаменти з мансардою\пєнтхаусом\терасою.
Зробити там свій власний мініджим.
Сонячні\повітряні вани приймати на власному, експлуатуємому даху.
Гадаю комерція на першому поверсі буде.
І нафіг вам ці бидло-цнапи і вся ця метушня, перечекаєте на Трампа у власному пентхаусі.
Хай провайдер вам заблокує доступ на всі політичні форуми та канали.
Вивчайте бхагава-гіту там, чи якісь нейропросунуті ігри.
Чи все сезони якогось серіалу англійською.
Бо так кукуха поїде, всі розуміють, всім погано, але не у всіх є можливості дожити так до 2-го пршестя Трампа.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:46
с 4й минуты
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 23 тра, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:50
Стане полем і для корупційних моментів, і для соц.обурення, і для розбрату у середині підприємства
Якщо вже принципово неможна РПВ, чи чистих "відкупних", то основний критерієм розділення економічного та реального фронту для рядових має бути вік. 25-40 - армія, 50-60 економіка.
40-50 - дивитися на величини сплаченого військового збору та об'єктивні інші обставини
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:56
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Кстати, в Харькове уже неделю не отключают
Ты виноват лишь тем, что есть Ренат
Плати по 5 или умри.
ЦТК придёт, все заберет
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:57
vitaliiangel написав: холява написав:
А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.
Ветік , він умніший за вас ! ( НАБАГАТО )
Я слушаю тільки його поради !
З того що відбувалось , тільки він мав рацію .
А , ну і на послідок , я молюсь за вас , щоб скоріше ви попали в ЗСУ .
Там і побачимо , хто кого вихваляв .
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Додано: Чет 23 тра, 2024 17:58
Дюрі-бачі написав: холява написав:
спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !
логіка рабів. ИМХО ми живемо в суспільстві, де тільки розголос змушує начальство шевелитись. І тому кожен солдат мав би як Успіх постійно скаржитись
Долярчик скаржиться тільки на цьому форумі, а в житті він - спокійно миє снаряди та копає окопи
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:00
vitaliiangel написав: холява написав:
А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы
.
Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:00
fox767676 написав:
тот чувачок - попаданець з часів миколи палкина
кріпако-козаччина, шагістика, слуга царю, гроза солдатам, презирство до економіки та технологічної суб'єктності
лихо Україні
Дуже за вас молюсь !
Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини !
РАЗОМ з Віталькой .
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:09
vitaliiangel написав: холява написав:
А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.
Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки
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Letusrock
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