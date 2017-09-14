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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8329833083318332>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:42

  Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? :lol: Є кормова база. Допустим кури. Так от
Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.

В кур два варіанти
Або спробувати перелетіти через Тису
Або запросити іншого господаря в курятник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:44

  Бетон написав:Пришёл в цнап на б.хмельницкого за документами, какой-то капитан кричит группе титушек в форме- а ну задержать этого бугая). Протокол задержания составлять отказались. Случайно из толпы прохожих побежала юристка вызвала 102. Шугонулись,
разбежались. Странно это всё. В своей стране чувствую себя опасно

Я это понял, когда попросил составить протокол задержания и ребёнка из школы забрать, определить куда-то в дет дом, если меня закроют. На что мне ответили - "будешь возмущаться, щас заберём телефон и упакуем. ребёнка больше "не побачиш".
толпа народа в цнапе смотрят на это и морозятся. хорошо, какая-то девушка сняла обрывки на телефон.
не понимаю, почему их начальник приказал сразу троим меня прессовать, а потом ещё двое подключились. т.е. 5 человек. ну не могут же они бояться?


Ви ж заможна людина.
Якщо вже вас чомусь не прийняли до 1-го сорту
То замість кавалірок можно ж хоча б придбати апартаменти з мансардою\пєнтхаусом\терасою.
Зробити там свій власний мініджим.
Сонячні\повітряні вани приймати на власному, експлуатуємому даху.
Гадаю комерція на першому поверсі буде.
І нафіг вам ці бидло-цнапи і вся ця метушня, перечекаєте на Трампа у власному пентхаусі.
Хай провайдер вам заблокує доступ на всі політичні форуми та канали.
Вивчайте бхагава-гіту там, чи якісь нейропросунуті ігри.
Чи все сезони якогось серіалу англійською.
Бо так кукуха поїде, всі розуміють, всім погано, але не у всіх є можливості дожити так до 2-го пршестя Трампа.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:46

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:50

  Модератор написав:Шановні читачі, запрошуємо до обговорення новини:

Бізнес закликає владу дозволити компаніям самостійно визначати критично важливих співробітників

Як гадаєте, чи можна прогнозувати велику кількість заброньованих працівників? Чи не стане це потенційне нововведення полем для корупційних моментів?


Стане полем і для корупційних моментів, і для соц.обурення, і для розбрату у середині підприємства
Якщо вже принципово неможна РПВ, чи чистих "відкупних", то основний критерієм розділення економічного та реального фронту для рядових має бути вік. 25-40 - армія, 50-60 економіка.
40-50 - дивитися на величини сплаченого військового збору та об'єктивні інші обставини
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:56

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Кстати, в Харькове уже неделю не отключают


Ты виноват лишь тем, что есть Ренат
Плати по 5 или умри.
ЦТК придёт, все заберет
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:57

  vitaliiangel написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.


Ветік , він умніший за вас ! ( НАБАГАТО )
Я слушаю тільки його поради !

З того що відбувалось , тільки він мав рацію .

А , ну і на послідок , я молюсь за вас , щоб скоріше ви попали в ЗСУ .
Там і побачимо , хто кого вихваляв .
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 17:58

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !
логіка рабів. ИМХО ми живемо в суспільстві, де тільки розголос змушує начальство шевелитись. І тому кожен солдат мав би як Успіх постійно скаржитись

Долярчик скаржиться тільки на цьому форумі, а в житті він - спокійно миє снаряди та копає окопи
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:00

  vitaliiangel написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.

Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:00

  fox767676 написав:
тот чувачок - попаданець з часів миколи палкина
кріпако-козаччина, шагістика, слуга царю, гроза солдатам, презирство до економіки та технологічної суб'єктності
лихо Україні



Дуже за вас молюсь !
Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини !
РАЗОМ з Віталькой .
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:09

  vitaliiangel написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.


Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки
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