Додано: Чет 23 тра, 2024 18:19

vitaliiangel написав: Bobua шо то у вас не складывается 2+2. Бомж воевать не должен, потому что ему защищать нечего. Но и дети депутатов воевать не должны, потому что им защищать есть что.



Bobua написав: то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд? то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд? это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?! шо то у вас не складывается 2+2. Бомж воевать не должен, потому что ему защищать нечего. Но и дети депутатов воевать не должны, потому что им защищать есть что.это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?!

vitaliiangel написав: Bobua написав: Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат. Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат. да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут. Bobua написав: Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.

А не так як зараз -- скидаємось щомісяця... Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.А не так як зараз -- скидаємось щомісяця... вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя. да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя.

ЛАД написав: Bobua написав:

Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.

Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.



Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.

А не так як зараз -- скидаємось щомісяця... Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням.А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...

Bobua, простите, насколько я пронимаю, Вы уже довольно давно не на передке, а где-то в ТЦК или что-то вроде? , простите, насколько я пронимаю, Вы уже довольно давно не на передке, а где-то в ТЦК или что-то вроде?

flyman написав: vitaliiangel написав: Bobua написав: А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...) А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...) приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им. Bobua написав: але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче... але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче... и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. или вы только на форумах? приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите.или вы только на форумах?

якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала?

хоча повно бюджетних кровосісь, які тільки і тягнуть з бюжету, але розказують, які вони цінні вищого сорту, і що без них держава розвалиться, тому треба їх берегти якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала?хоча повно бюджетних кровосісь, які тільки і тягнуть з бюжету, але розказують, які вони цінні вищого сорту, і що без них держава розвалиться, тому треба їх берегти

vitaliiangel написав: Banderlog написав: vitaliiangel написав:

uote="5729419:Bobua"]Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.[/quot



да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут. uote="5729419:Bobua"]Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.[/quotда им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут. ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали? ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта?шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?

ЗСУ зависимо от политиков, а политики от элиты. И 3 майдана это не изменило. Не переоценивайте ваши силы. Не будут богатые воевать рядом с вами в окопах, и спать на корнях укутавшись одеялами. Это фантазии Bobua. Военкома который не того призовёт или запакует самого в окоп пошлют. Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны. ЗСУ зависимо от политиков, а политики от элиты. И 3 майдана это не изменило. Не переоценивайте ваши силы. Не будут богатые воевать рядом с вами в окопах, и спать на корнях укутавшись одеялами. Это фантазии Bobua. Военкома который не того призовёт или запакует самого в окоп пошлют. Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.

Чи повинен умовний Біл Гейтс бути в перший рядах. Чи взазалі будь-яких рядах. Чи навіть у бункері генштабу?



Чи, якщо країна вкладає у війну 1/2 частину своїх активів, то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд?



Ви неуважні...Бомжу і втрачати нічого, і ризику від окупації майже ніякого.Щодо 1/2 -- то вимагати це від олігархів можна лише коли всі у країні віддадуть 1/2.Але є “ньюанс”.Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я...От як би це порахувати?Напр., сир з пліснявою, 61тис.ккал коштує 9тис.грв. на міс. І хай ще 6тис на все інше.15тис. 180тис на рік. 1.8млн/10років.У більшості -- ніяк не дорожче.А активів -- небагато.То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю?Працював у Києві.Жив біля нього.Битки так і не бачив. 🤔Ті ж пробки та хаот.забудова і в ІФ.Але повітря й досі набагато краще. 🙄А до цих “вовків” ще будуть питання...Але вони, мабуть, куплять фальш.убд і так і лишаться безкарними... 😒Що таке передок?На “нулі” (0-1.5км) нас було людей 60 (це з вихідними днями) з батальйону.Всього у батальйоні -- пів тисячі...Після поранення держава вирішила, мабуть, зекономити і не дала відпустки і/або реабілітації.Але у баті перевели в інше місце. Куди всілякі дрібні міномети й танки не дістають.А до чого вело питання?До 2014 чи навіть 2022 можна було казати “не дала”.Після -- дала.Захистила == дала.Почитайте класику. Отам де “оооо, великодушний лицарю, ви врятували моє життя, тепер воно належить вам...”Вважайте, що держава -- це і є лицар...Не перебріхуйте мої фантазії. 😁Ось, сьогодні писав