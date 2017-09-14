Якщо не брати до уваги деякі "закручування гайок" ухилянтам - то! То ухилянтам постійно дають ВИБІР!!! Хочете так? А може так? А чи не проти отак?
А нам??? Нам фронтовикам - чому за 27місяців НЕ дають/НЕ пропонують хоч якогось ВИБОРУ??? Може хочете звільнитись? Може хочете офіційно відкупитись і звільнитись? Може хочете перевестись в тил в облась в якій проживаєте? Може хочете звільнитись, але з обов'язковим підписом документів/зобов'язанням, що рік маєте відпрацювати в тилу на певному підприємстві.
Чому нам, фронтовикам, які СПРАВДІ ЗАСЛУГОВУЮТЬ на вибір - його не дають, а ухилянтам - і те, і інше, і п'яте, і десяте???!
sens написав:У мене є брат , зараз проживає в Києві, більше 30 років водить великі фури . ЗП менше 3 к уо останніх 5 років не було , проте в армії буде лише 20+ и в гривні , нахіба так людину знецінювати
То нехай брат проситься підвозити боєприпаси на 0 (думаю візьмуть однозначно) - і проситься щодня підвозити (щоб напарник його не підмінював) - то буде мати 20 000+100 000+70 000 = 190 000грн/міс! Майже 5К доларів/міс!
Нехай - ДумаЄ! ДіЄ! БагатіЄ!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 тра, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: тот чувачок - попаданець з часів миколи палкина кріпако-козаччина, шагістика, слуга царю, гроза солдатам, презирство до економіки та технологічної суб'єктності лихо Україні
Дуже за вас молюсь ! Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини ! РАЗОМ з Віталькой .
Шановна, я на своєму фронті вже 20+ років Ще більше захищати Україну я можу тільки від такого лиха як ви. Якщо така зустріч трапиться, то ви у відчаї покличете путіна, бурятів, сіцзінпіна, але вони не прийдуть
холява написав:Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини ! РАЗОМ з Віталькой .
может вам лучше на какой то православный форум переехать? ну там где все пишут о чём они сегодня помолились. у вас совсем крышак поехал, молиться надо не чтоб всех кто вас не любит мобилизовали, а за окончание войны. Но вам же 1е важнее.
vitaliiangel написав:Bobua шо то у вас не складывается 2+2. Бомж воевать не должен, потому что ему защищать нечего. Но и дети депутатов воевать не должны, потому что им защищать есть что.
Bobua написав:то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд?
это кто из олигархов отдал 1/2 активов на войну?!
Ви неуважні...
Бомжу і втрачати нічого, і ризику від окупації майже ніякого.
Щодо 1/2 -- то вимагати це від олігархів можна лише коли всі у країні віддадуть 1/2. Але є “ньюанс”. Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я...
От як би це порахувати? Напр., сир з пліснявою, 61тис.ккал коштує 9тис.грв. на міс. І хай ще 6тис на все інше. 15тис. 180тис на рік. 1.8млн/10років.
У більшості -- ніяк не дорожче. А активів -- небагато.
То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю?
vitaliiangel написав:
Bobua написав:Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
Bobua написав:Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням. А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...
вот именно что война этих людей не интересует и патриотизма у бомжа будет больше, хотя свои капиталы богатые люди заработали в Украине. Не просто заработали, а вырвали у кого-то зубами с мясом. Такие правила. Человек человеку волк. Сейчас ТЦК хочет натянуть на оставшуюся часть общества такие же правила, как 90х. Конфликт интересов если они сунутся к богатым будет. Я думаю зеленского уже предупредили кого трогать нельзя.
Працював у Києві. Жив біля нього. Битки так і не бачив. 🤔 Ті ж пробки та хаот.забудова і в ІФ. Але повітря й досі набагато краще. 🙄
А до цих “вовків” ще будуть питання... Але вони, мабуть, куплять фальш.убд і так і лишаться безкарними... 😒
ЛАД написав:
Bobua написав: Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат. Не пам`ятаю до якого висновку дійшли.
Кожній бригаді згодився би солдат, який забезпечуватиме її машинами, технікою, спорядженням. А не так як зараз -- скидаємось щомісяця...
Bobua, простите, насколько я пронимаю, Вы уже довольно давно не на передке, а где-то в ТЦК или что-то вроде?
Що таке передок?
На “нулі” (0-1.5км) нас було людей 60 (це з вихідними днями) з батальйону. Всього у батальйоні -- пів тисячі...
Після поранення держава вирішила, мабуть, зекономити і не дала відпустки і/або реабілітації. Але у баті перевели в інше місце. Куди всілякі дрібні міномети й танки не дістають.
А до чого вело питання?
flyman написав:
vitaliiangel написав:
Bobua написав:А кожен хоч підсвідомо, але розуміє, що вклад кожного має бути прямопропорційним його активам (із життям і здоров`ям включно...)
приглашаю в центр Киева с вашими проповедями. Я вам покажу богатых людей, расскажете им.
Bobua написав:але і подарувати державі, яка захищає -- теж не хоче...
и про имущество которое они должны отдать тоже расскажите. или вы только на форумах?
якщо людина від держави не отримала ні квартири, ні будинку, навіть пільгової іпотеки (а її ж роздають та ж єоселя), то чому держава має відбирати те, що вона не давала? хоча повно бюджетних кровосісь, які тільки і тягнуть з бюжету, але розказують, які вони цінні вищого сорту, і що без них держава розвалиться, тому треба їх берегти
До 2014 чи навіть 2022 можна було казати “не дала”.
Після -- дала. Захистила == дала. Почитайте класику. Отам де “оооо, великодушний лицарю, ви врятували моє життя, тепер воно належить вам...” Вважайте, що держава -- це і є лицар...
vitaliiangel написав:
Banderlog написав:
vitaliiangel написав: uote="5729419:Bobua"]Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.[/quot
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?
ЗСУ зависимо от политиков, а политики от элиты. И 3 майдана это не изменило. Не переоценивайте ваши силы. Не будут богатые воевать рядом с вами в окопах, и спать на корнях укутавшись одеялами. Это фантазии Bobua. Военкома который не того призовёт или запакует самого в окоп пошлют. Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
Не перебріхуйте мої фантазії. 😁
Ось, сьогодні писав
Чи повинен умовний Біл Гейтс бути в перший рядах. Чи взазалі будь-яких рядах. Чи навіть у бункері генштабу?
Чи, якщо країна вкладає у війну 1/2 частину своїх активів, то для нього досить буде віддати 1/2 від своїх ~100млрд?
холява написав:Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини ! РАЗОМ з Віталькой .
может вам лучше на какой то православный форум переехать? ну там где все пишут о чём они сегодня помолились. у вас совсем крышак поехал, молиться надо не чтоб всех кто вас не любит мобилизовали, а за окончание войны. Но вам же 1е важнее.
типовий мпц-сатаніст зі своїми літаніями щоб якомога більше людей принести в кроваву жертву вельзевулу
Bobua написав:Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я...
что за куета. Жизнь и здоровье самый главный актив КАЖДОГО человека. Ни один мерседес не дороже жизни его владельца.
Bobua написав:То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю?
для этого есть консенсус. Что элита готова отдать народу за свою защиту. Ничего? Тогда каждый защищает сам себя. Тот консенсус который сейчас пытается продать власть (элите-бронь, остальным - Конституцию) мягко говоря не всех устраивает. Но ку-ку, тут есть нюанс. Отдать именно добровольно, а не так шоб братки- 90х или комбаты -2024 зажимали кому-то пальцы дверями. Увидеть всех в окопе это утопия. Во первых все там и не нужны, во вторых кому то из окопа зачешется сесть в чей-то мерседес, этого не должно быть. Смена одних бандитов на других принесёт ноль пользы и риски борьбы между крышевателями за активы крышуемых.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 18:33, всього редагувалось 4 разів.
Bobua написав:О. Хто тут писав, що ми йдемо лише шляхом пропаганди ненависті до ворога? Нац.рада вас почула:
Українським ЗМІ рекомендували не ображати в новинах російських загарбників: в чому причина telegraf.com.uaMay 22, 2024 8:50 PM Новина оновлена 22 травня 2024, 20:52
Рекомендують не демонізувати окупантів
На сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з’явилися пропозиції щодо того, як висвітлювати новини в умовах воєнного стану, зокрема, якими словами називати, а точніше не називати російських окупантів. Нагадаємо, нещодавно українські ЗМІ отримали рекомендації як "правильно" писати новини від МОН. Щодо Нацради, то у критеріях зауважується, що висловлювання у медіа, що направленні на знецінення ворога, зокрема солдатів окупаційної армії, можуть "створити додаткову напругу у суспільстві" та "погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації".
Відповідні критерії були опубліковані на офіційному сайті Нацради. Зазначають, що ненормативна лексика та образи окупантів у медіа "мають на меті демонізувати противника".
"Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців РФ чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві… та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації", — пишуть у критеріях.
"Висловлювання, що направлені на знецінення ворога, включаючи військовослужбовців РФ, мають на меті демонізувати противника. Ці висловлювання часто є агресивними та неетичними… для медіа особливо важливо уникати незбалансованого інформування громадськості про перебіг і специфіку військових дій, а також дотримуватися журналістських принципів об’єктивності, не використовувати агресивну лексику, яка може призвести та/або бути протрактована іншими сторонами як сприяння ескалації війни".
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следующее решение - прекратить "обижать" х.йла ху.лом ?
Banderlog написав: до чого тут боротьба? Хто боротись буде? Є кормова база. Допустим кури. Так от Є кури, кури несуть яйця. Яєць вже недостатньо. До того ж є підозра що більшу частину їх зжирає тцк. ) Пора потроху різати курей.
Не розумію вашої логіки: якщо порізати курей, яєць стане більше?