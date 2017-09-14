холява написав:спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !
логіка рабів. ИМХО ми живемо в суспільстві, де тільки розголос змушує начальство шевелитись. І тому кожен солдат мав би як Успіх постійно скаржитись, а далі скарги, які зібрали найбільше лайків - змушували б генералів виправлятись і ми б не мали недокопаних окопів по пояс і куп зубів дракона на узбіччі. Як на мене, то кожен батальйон мав би записувати хоча б коротке відео щодня в дусі Пригожіна.
Вы с холявой говорите о разных "скаргах". Вы о скаргах о непорядках и нарушениях, а холява о скаргах на вполне законный призыв.
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі – 5,5 грн/л.
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі – 5,5 грн/л.
Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.
а как здесь радовались что в результате ударов по НПЗ у русских на 10% подорожал бенз
vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії.. А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090
холява написав:А він умніше вас УСІХ . Не скулив , не писав ... Просто круте баранку . Коли вже вас до строю поставлять ?
А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.
300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.
Успіх написав:Нам фронтовикам - чому за 27місяців НЕ дають/НЕ пропонують хоч якогось ВИБОРУ???
А Ви просите цей вибір?
- Гарячу лінію КОЛЕКТИВНО штурмували - результату 0! - По деякому питанню КОЛЕКТИВНО подали до суду - за 10міс. результату 0! (навіть мінус у кожного по майже 5Кгрн на судовий збір/послуги адвоката) - Наші дружини теж усюди телефонували - результату 0! - Петиції різні КОЛЕКТИВНО підписували - результату 0! - Фронт залишити не можемо, щоб фізично зібратись/звернутись!
Варіанти?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 тра, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.
Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки
Ну , чому чиїсь , є найулюблені кандідати ! Вибачьте , але тут є ахрінений псіхолог , який не розуміє ,що коли він щось пише ,то є його проблема , яку він у тій чи у іншій формі намагається проговорити з іншими .
Наприклад проблема смерті і життя . Він жахається цієй теми (і не тільки він ) Проблема грошей , які він точно заробляв з великими зусиллями .( але так і не знайшов золоту середину ) Проблема жадібності і саме ГОЛОВНЕ ....... він обдумуючи своє життя прийшов до висновку , що він ГЕНІЙ (так само як і іще один психічно вгамований з номером 76 , і не тільки ). Але то не факт . Треба тільки поворушити у самому наболілому і всі косяки перед обличчям . Хоч я і вигаданий герой , з комуністичним надбанням , злий , несправедливий , нюхающий , закоханний у спирт , ЛСД , галаперідол ,санітар моргу ,ніколи не бувший на війні ,але мене вчили бути не заекранним ХЕРОЄМ , а просто людиной . В мене є почуття , але не для всіх .