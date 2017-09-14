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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8331833283338334>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:спокійнісенько служить в свої 55 рочків і ні разу не поскаржилась !
логіка рабів. ИМХО ми живемо в суспільстві, де тільки розголос змушує начальство шевелитись. І тому кожен солдат мав би як Успіх постійно скаржитись, а далі скарги, які зібрали найбільше лайків - змушували б генералів виправлятись і ми б не мали недокопаних окопів по пояс і куп зубів дракона на узбіччі. Як на мене, то кожен батальйон мав би записувати хоча б коротке відео щодня в дусі Пригожіна.

Вы с холявой говорите о разных "скаргах".
Вы о скаргах о непорядках и нарушениях, а холява о скаргах на вполне законный призыв.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:45

  pesikot написав:
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі5,5 грн/л.

Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:47

  Schmit написав:
  pesikot написав:
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі5,5 грн/л.

Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.

а как здесь радовались что в результате ударов по НПЗ у русских на 10% подорожал бенз
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:50

  Успіх написав:Читаю і трошечки офігіваю))

Якщо не брати до уваги деякі "закручування гайок" ухилянтам - то!
То ухилянтам постійно дають ВИБІР!!!
Хочете так?
А може так?
А чи не проти отак?


А пам"ятаєшь, як ти писав і радів, що "ухилянтів" всіх до ногтю, у всіх відберуть житло, машини, гроші

І майже все тобі віддадуть :)

Але ти забув просте "дурень думкою багатіє"
Так оце тобі бумеранг

Треба реально дивитись на факти, а не фантазувати

Сьогодні, зранку заїхав на заправку, потім в офіс, працював, в обід був на базарі, потім знову працював

Свої дані, які і так є в ТЦК, ще не оновлював, але оновлю в відведений строк
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 23 тра, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:50

  Slon_Nosov написав:
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: Бита тут в переносном смысле, человека внутри системы и без биты можно сгноить. Русские в Буче были снаружи системы, там биты бессильны.
так в тому й ідея самостійної мобілізації бригадами щоб робити це в обхід системи. Но і фронтовики в тцк аж ніяк не добавляють системі делікатності , то понятно шо поки лиш фантазії ) таке можливо тільки при втраті легітимності верховної вади чи її паралізації. Фантазії..
А тим часом гайки таки прикручують. https://t.me/voynareal/90090


Боротьба з донатами та волонтерами?

це такий "кешлес"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:51

  dimo_0n написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Не скулив , не писав ... Просто круте баранку .
Коли вже вас до строю поставлять ?

А з кого дерти налогі на ті ваші ЗП та снаряди?
«Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Про яку суму йде мова? Кабінет Міністрів зараз підраховує потреби, але вони дуже великі. Не менше 300 млрд до кінця року», — зазначив Гетманцев.

300 млрд десь треба брати. Якщо умовного муху гребуть, він перестає платити ПДВ у АТБшці, налог як працівник\ФОП, а навпаки починає смоктати з того сосуду, в якій він раніше наливав.

Ще забув "інвестувати в оведепешки"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:54

Хочеш сій, а хочеш куй©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Нам фронтовикам - чому за 27місяців НЕ дають/НЕ пропонують хоч якогось ВИБОРУ???

А Ви просите цей вибір?

- Гарячу лінію КОЛЕКТИВНО штурмували - результату 0!
- По деякому питанню КОЛЕКТИВНО подали до суду - за 10міс. результату 0! (навіть мінус у кожного по майже 5Кгрн на судовий збір/послуги адвоката)
- Наші дружини теж усюди телефонували - результату 0!
- Петиції різні КОЛЕКТИВНО підписували - результату 0!
- Фронт залишити не можемо, щоб фізично зібратись/звернутись!

Варіанти?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 23 тра, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:54

  Успіх написав:То ухилянтам постійно дають ВИБІР!!!
Хочете так?
А може так?
А чи не проти отак?
Щоб втомились бігати, і потім взяти теплими. Коли візьмуть - вже ніякого вибору не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:- Петиції різні КОЛЕКТИВНО підписували - результату 0!
Хоча б 1 з них набрала мільйон підписів, хоча б про одну з них розповів Стерненко / Притула / ... ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:08

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:А він умніше вас УСІХ .
Сибарит я бы на вашем месте обиделся на такую наглую лесть. Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём. Льстецы всегда лжецы.


Холява просто дуже добра людина коли не нюхає чиїсь мізки


Ну , чому чиїсь , є найулюблені кандідати !
Вибачьте , але тут є ахрінений псіхолог , який не розуміє ,що коли він щось пише ,то є його проблема , яку він у тій чи у іншій формі намагається проговорити з іншими .

Наприклад проблема смерті і життя . Він жахається цієй теми (і не тільки він )
Проблема грошей , які він точно заробляв з великими зусиллями .( але так і не знайшов золоту середину )
Проблема жадібності і саме ГОЛОВНЕ ....... він обдумуючи своє життя прийшов до висновку , що він ГЕНІЙ (так само як і іще один психічно вгамований з номером 76 , і не тільки ).
Але то не факт .
Треба тільки поворушити у самому наболілому і всі косяки перед обличчям .
Хоч я і вигаданий герой , з комуністичним надбанням , злий , несправедливий , нюхающий , закоханний у спирт , ЛСД , галаперідол ,санітар моргу ,ніколи не бувший на війні ,але мене вчили бути не заекранним ХЕРОЄМ , а просто людиной .
В мене є почуття , але не для всіх .
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