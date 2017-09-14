Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі – 5,5 грн/л.
dimo_0n написав:СЗЧ. На днях узнал, что у соседа брат СЗЧ с декабря 2023. Никто даже не приходил к соседу и не распоаштвал - не видел ли тот брата. А брат простотчменил телефон и фигачит на стройках за налик
100500 таких історій чув тут...
А ще - останніх декілька днів пересікаюсь(копаємо разом окопи) з різних частин солдатами. То вони мені стільки нарозказували, що мені тепер щоночі по декілька снів сниться))
Он з останнього сну: Сниться мені, що на Марсі є собі космобригада марсіан... і з неї пішло в Самовільне Залишення Марсу десь 300... - і будуть ще йти, бо варіантів/вибору не пропонують!
hxbbgaf написав:Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
pesikot написав:Сумно ... сумно дивитись на таких ідіотів ...
Але це щастя, що є такі ідіоти проти Україні
Згоден. Сумно дивитись як патріот всіх загоняє до ТЦК, але сам туди не поспішає
Зато як весело дивитись на патріотку, яка і заганяє всіх на фронт, і розуміє ситуацію на фронті, що "невистачає людей" - а свого чоловіка не те, щоб не відправила на фронт, а патріотично забронювала, щоб часом не бусикували!