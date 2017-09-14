hxbbgaf написав:Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
Геніально піти офіційно на роботу щоб штраф отримав роботодавець
Bobua написав:Але в темі вже була ідея, що бригади їдуть у міста і заповнюють собі штат.
да им бы в Киеве яйца оторвали. Вы не понимаете какие это шакалы богатые люди. Вы в своём франковске жизни не видели, у нас не там припарковался к тебе уже двое с битой идут.
ви хочаб як стріляє покемон бачили? Яка біта? шо там з бітами було в бучі? Не спрацювали?
Та вони дурні, пацанчики досі не розуміють, що іде війна, що солдату який кожен день під обстрілами чи на штурмах до сраки ті біти. Це віталіки-песікоти можуть уссятися від біти. У нас якраз такі крутелики перші чухнули по домам.
1) як 3тя група жінки могла допомогти звільнитись з війська і тим більше їхати за кордон, 2) яким чином передачу грошей від чоловіка до жінки можуть класифікувати як хабар? Що у шлюбі, що до нього... Вона каже “коханий, я хочу шубку”. Він дає на шубку... У всіх 3млрд шлюбів на Землі пора вважати це хабарем?? 😳 І лише “шубку”, чи і менші суми??
Був єдиний норм.шлях із війська і ще й можливістю платити не жирним когутам, а таки бідним, нещасним людям...
Невже норм.юрист не розіб`є такі звинувачення однією лівою??
Так було таке в законі, по догляду якщо жінка то навіть 3 група, всі інші родичі лише 1-2. В мене сусід так втік за кордон.
Востаннє редагувалось unicdima в Чет 23 тра, 2024 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Сили оборони України ліквідували ще вісьмох офіцерів збройних сил російської федерації.
Про це повідомляє група “Інформаційний спротив” у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, в ході відбиття російської агресії були ліквідовані:
підполковник Кулаков Олександр Олександрович, м.Алушта, Крим, командир в/ч 85683-А прапорщик Газимов Кадір Канзафарович, 01.07.1964 р.н., м.Уфа, Республіка Башкортостан, 21-а окрема гвардійська мотострілецька бригада молодший лейтенант Тимофєєв Олександр Олександрович, м.Сорочинськ, Оренбурзька область, командир взводу снайперів старший лейтенант Базаржапов Бато Базаржапович, 22.09.1979 р.н., с.Дульдурга, Забайкальський край майор Біломістнов Євген Геннадійович, 29.10.1979 р.н., м. Ангарськ, Іркутська область капітан Гаралов Руслан Магомедович, 29.01.1993 р.н., с.Комуна, Республіка Дагестан лейтенант Есієв Самур, 23 роки, с.Плієво, Республіка Інгушетія, 36-а окрема гвардійська мотострілецька бригада майор Іванов Віктор Вікторович, 05.12.1978 р.н., с.Тернівка, Воронезька область
hxbbgaf написав:Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
Геніально піти офіційно на роботу щоб штраф отримав роботодавець
А хто-небудь може дати посилання на першоджерело, тобто саму постанову, наказ, чи що воно там? А то пишуть хто що - то в них постанова кабміну, то закон, а нещодавно взагалі читав, що то "наказ міністерства оборони". Щось здається, що воно не існує насправді, а це просто "качка для нагнітання".
fler написав:якщо виявиться, що навіть не ворухнулася, щоб забронювати, то шо?
Достатньо того, що виявилось, що ти навіть не ворухнулась, щоб відправити свого чоловіка на фронт!(хоч сама добре знаєш, що людей дуже бракує) А те, що твій чоловік сам СПЕЦІАЛЬНО пішов на певне підприємство, щоб забронюватись - суті не змінює!
Аххх, красота гри - свій заброньований, а чужими чоловіками можна і пожертвувати
fler написав:якщо виявиться, що навіть не ворухнулася, щоб забронювати, то шо?
Достатньо того, що виявилось, що ти навіть не ворухнулась, щоб відправити свого чоловіка на фронт!(хоч сама добре знаєш, що людей дуже бракує) А те, що твій чоловік сам СПЕЦІАЛЬНО пішов на певне підприємство, щоб забронюватись - суті не змінює!
Аххх, красота гри - свій заброньований, а чужими чоловіками можна і пожертвувати
Ще залишається лиш станцювати гопака))
Краще пішов офіційно працювати,ніж циркове вучилище в 50 років