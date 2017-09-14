RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 83358336833783388339>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Дурнику, а коли я оновлю дані в ТЦК, що ти будешь співати ? :)

Як оновиш тоді приходь.

А ти цікавий, багатьох полюбляешь ображати, судячі з постів. В тебе якась травма в голові мабуть. Ну та ничого. Може пан холява поковтряється в твоєму мізку колись та вилікувати зможе...
dimo_0n
 
Повідомлень: 388
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:38

  Успіх написав:
  fler написав:Як там Львівська киця? Доглянута
Все ок!
За окулярами пА350€ не ганяється/не продається ;)

Успіх, я недавно зі знижкою рейбени «Пілот» взяв. За 110 по акції. Ти не проти?
Що ти не вшамуєшся ніяк з фірмовими речами. Гроші повинні приносити задоволення. Тут того життя вже залишилось.. Може навіть менше ніж ти наміряв собі.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 тра, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12320
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:39

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я...
что за куета. Жизнь и здоровье самый главный актив КАЖДОГО человека. Ни один мерседес не дороже жизни его владельца.
  Bobua написав:То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю?
для этого есть консенсус. Что элита готова отдать народу за свою защиту. Ничего? Тогда каждый защищает сам себя. Тот консенсус который сейчас пытается продать власть (элите-бронь, остальным - Конституцию) мягко говоря не всех устраивает. Но ку-ку, тут есть нюанс. Отдать именно добровольно, а не так шоб братки- 90х или комбаты -2024 зажимали кому-то пальцы дверями.


Життя від смерті відділяють регулярні 2000ккал/добу.
Взимку -- більше...

Взимку 32-33рр. мільйони людей продали би свої життя за кілька тис. нинішніх гривень у вигляді круп, олії -- аби врятувати свої сім`ї, давши їжу на місяці, до наступного літа...

У випадку окупації у 2022 році й катувань та вбивств окупованих -- як саме люди втікали би на Захід?
Натовпом, чи хтось би таки пробував чинити опір аж до смерті, аби у родини було кілька годин дістатись до кордону...?


Я розумію, що багатьом млн в Україні окупація не здається страшною.
Заборонять укр.мову, укр.культуру, репресують помічених в українстві -- млн ждунів цього навіть не помітять.
До речі, бачив новину, що Валетова “Нічия Земля” вже видана і в укр.перекладі.

Але головна вина всіх цих ждунів -- вони не потурбувались про своє ждунське майбутнє, коли мали змогу зробити це в окремих областях у 2010-2013рр. Натомість -- вони раділи, що “нагинають укрів, “нациків” і.т.д...”
Могли піти шматком, то чому зазіхали на все??
А тепер розплата?
Тепер вже для млн неждунів нема шляху назад, крім як нагинати ждунів, аби допомагали оборонятись... Не про захист “еліти” мова. А про млн, які “не бачать себе в окупації”. Що їм нині можуть запропонувати ждуни? Навіть у випадку якби “нєугодниє” погодились всі разом виїхати на Захід -- ждуни дадуть справді-справді ринкову ціну за нерухомість і важку рухомість, і видадуть з фін. системи всі-всі фін.вклади неждунів?

Це клінч.
Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.
Тепер -- всім їсти що заварили і не обляпуватись...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Аххх, красота гри - свій заброньований, а чужими чоловіками можна і пожертвувати ;)
так завжди було. Своя ранка болит больше, чем чужая смерть.
dimo_0n
 
Повідомлень: 388
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:42

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Як там Львівська киця? Доглянута
Все ок!
За окулярами пА350€ не ганяється/не продається ;)

Успіх, я недавно зі знижкою рейбени «Пілот» взяв. За 110 по акції. Ти не проти?
Що ти не вшамуєшся ніяк з фірмовими речами. Гроші повинні приносити задоволення. Тут того життя вже залишилось.. Може навіть менше ніж ти наміряв собі.

Це окуляри такі?
А я сьогодні шабельну пилку :D
Здуру пішов все підряд рубати, тепер все болить :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2815
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:48

  Успіх написав:
  Schmit написав:У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн ;) - він окуїв: "що за бардак?"
Думав:
- а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав?
Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються)
Але, минув рік - ще більший бардак! :shock:
І свалу нема офіціного...
І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...

Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))

Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги...
Тут другий рік минає...
Капучіно - немає, бардак і далі прогресує...
Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️
А тепер?
Це ж якась неймовірна неймовірність!!!
Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦‍♂️🤦

Ну як так?©

Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28787
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:49

unicdima


А я сьогодні шабельну пилку :D


О, довелось гуглити
Я у батьків дідівською ножовкою року 70-го дерева обпиляв))
Hotab
 
Повідомлень: 12320
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:56

  ЛАД написав:Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.

а що ще з ними робити?

на найближчі десятки років руський солдат - це мародер, гвалтівник та вбивця. а унітаз, це так - символ цього. :D

хоча ні - ще є чмобики, якими вгодовані чеченці розмінують собі для наступу територію...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 21:57

  M-Audio написав:
  sens написав:
  katso написав:---------------------
hxbbgaf
Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
--------------------
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!

Геніально піти офіційно на роботу щоб штраф отримав роботодавець

А хто-небудь може дати посилання на першоджерело, тобто саму постанову, наказ, чи що воно там? А то пишуть хто що - то в них постанова кабміну, то закон, а нещодавно взагалі читав, що то "наказ міністерства оборони". Щось здається, що воно не існує насправді, а це просто "качка для нагнітання".

+
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28787
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:03

  Hotab написав:Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…

Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».
Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.

Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то

якщо ти мене згадав 8)

не починай знову. гадаю ти розумієш, що це не так, як ти пишеш, але просто намагаєшся наїхати й спровокувати. тут на форумі вистачає реальних ворогів, ти не тих самостверджуєшся ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 588 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
2
4
  #<1 ... 83358336833783388339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 38616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 199627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 650342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.