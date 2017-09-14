Water написав:.......... Я так зрозумів ви були "охоловшими" до всіх подій, які відбувались з кінця 2013 року. Папіредників з кровосісями чекаєте?
Поняли неправильно. Не чекаю. Но обсуждать это сегодня... Есть значительно более актуальные проблемы. А события того времени будут обсуждаться историками позже и очень долго и, думаю, откроется много интересного. Но это будет нескоро. Я этого уже не узнаю - просто не доживу. Если Вас очень интересуют мои личные взгляды того времени, откройте архивы политветки, почитайте.
Shaman написав:............ просто оцей ваш пієтет перед руським, перед радянським вже викликає сміх
чого не відвоювали? так в Раші добре відновили військові дії за рецептами Жукова - завалювати м'ясом. й радянські запаси зброї ще не закінчились. й російські концтабори не дуже відрізняються від німецьких. хоча збрехав, там хоч був якесь економічне підгрунття - а у рашистів просто знущання без ніякого сенсу.
а в історії багато прикладів, що коли нападають ті, хто не рахує втрати, то дуже часто вони перемагають рафіновані суспільства. а сучасна Європа трошки розслабилася, й ми з нею. й тих добровольців виявилося недостатньо, щоб протистояти навалі орків.
коли ви "поумнеете" й визнаєте, що поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна, а якась гірша копія нацистської Німеччини - там хоч була якась естетика. ех, а потім вони не розуміють чому рашисти чи палестинці вбивають цивільних... просто так, для задоволення...
й так, якщо в Раші забрати всі ці радянські запаси зброї - то вони можуть не набагато більше ніж ми. стільки ресурсів, така територія - й все просрати заради хворих фантазій чергового царя. "дебіли, б.я"
Примитивненько, но вполне в вашем духе - уровень инструктора райкома партии по идеологии. Смейтесь дальше. То, что "поточна Раша це далеко не міфічна радянська країна", утверждение, достойное Капитана Очевидность. Насчёт "копії нацистської Німеччини" близко к бреду. А о "нацистской эстетике"... Иногда лучше молчать, чем говорить. В Германии за такую фразу с вами уже разбирались бы соответствующие органы. И "радянські запаси зброї" у нас были не меньше (или ненамного меньше). "стільки ресурсів, така територія - й все просрати" - вполне можно сказать и о нас. Правда, не "заради хворих фантазій чергового царя", а просто так. Возможно, вы опять спровоцировали мой бан (не в первый раз). В любом случае эти посты удалят, так что продолжать не буду, а вы остаётесь в чс.
Schmit написав:У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн - він окуїв: "що за бардак?" Думав: - а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав? Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються) Але, минув рік - ще більший бардак! І свалу нема офіціного... І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...
Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))
Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги... Тут другий рік минає... Капучіно - немає, бардак і далі прогресує... Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️ А тепер? Це ж якась неймовірна неймовірність!!! Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦♂️🤦
Не надо смеяться со всего только потому, что оно российское.
Приведите пример чего то не допиленного с 84года, а самостоятельно придуманного там с 92года. В машиностроении, электронике, да хоть в чём то. То что там есть какой-то % "Немцовых и Сахаровых" я не сомневаюсь, всегда выходцы с еврейских семей, разбавленных местной кровью(не брагой с ширевом и жидкостью для омывателя ), которые почти бескорыстно хотят что то "хорошее" сделать для биомассы, окружающей их, ну плюс зомбоящик с зомбобумагой немного в плане патриотизма промывают мозги даже таким людям. Дайте пример чего "Арматоподобного" не на 95% собранного хунвейбинами во Владике из своих комплектующих, что можно противопоставить хотя бы польско-румынским разработкам.
барабашов Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас. И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.
холява написав:Мрію і молю Господа щоб ви стали захисником Батьківщини ! РАЗОМ з Віталькой .
может вам лучше на какой то православный форум переехать? ну там где все пишут о чём они сегодня помолились. у вас совсем крышак поехал, молиться надо не чтоб всех кто вас не любит мобилизовали, а за окончание войны. Но вам же 1е важнее.
Не обращай внимание на этого спившегося примата То что он ещё не на своём любимом столе на любимой работе под присмотром коллеги "Малявы" с пилой для головы - это просто хорошая генетика и суперпечень
ЛАД написав:барабашов Я, вообще-то писал не об этом. Но СУшки они таки делают. И крымский мост построили. А у нас тогда тоже "смеялись". И приведите такие примеры, как Вы просите, у нас. И польско-румынские разработки тоже не сделаны полностью из польско-румынских комплектующих. Не уверен, что в сегодняшнем мире есть хоть что-то, сделанное исключительно из комплектующих национального производства.
Я отслеживаю информацию про их самолёты просто потому что интересно Ранее,в доинтернетную эпоху, интересно было когда они свой хоть какой-то внедорожник допилят так до ума,чтоб им можно было из Красноярска и в Магадан,и во Владивосток и летом и зимой попасть Какое дерьмо получилось на выходе(Хуяз-PATRIOT) и сколько денег вбухать в него надо и от чего основные части туда вставить надо, чтоб оно хоть с рыбалки домой доехало - сами по расейським интернетам поизучайте Так по поводу самолётов - на болотах на МИГ29 всё остановилось СУ57 допилили до того чтоб на ВАС!!!! КАБ1500 швырять(недолго и не факт что пилот новым Гастелло не станет), но до Ф22 им ещё лет .....надцать и квадриллион рублей зарыть надо И «самый лучший топовый Мацквич(АЗЛK)» оказывается просто Черри или ДонХуёнгом за 10куе с рессорной задней подвеской и тремя цветными дисплеями в торпеде Есть примеры хоть одного крейсера там или авианосца, не заложенного при Андропове, а при чме, чтоб он хоть на Эстонию был в материале напасть ? Подлодки класса Курск и Комсомолец с термоядерными квантоторпедами и приборами как на «Щуках» то вообще легендарная легенда непотопляемого БФ и СФ с ДФ Они даже металл нормальный варить не умеют, без заимствований технологий 70-80x у тех же японцев Точка
барабашов написав:Они даже металл нормальный варить не умеют,
всё оно так рф становится провинцией китая, но чтобы разрушить волчанск через 2 года войны русурсы у них есть. А чем его разрушили камнями/палками или высокотехнологичным оружием большого значения не имеет. Войну можно вести и примитивными методами.
Shaman написав:тут на форумі вистачає реальних ворогів, ти не тих самостверджуєшся
не преувеличивай. тут у некоторых проблемы с психикой но на врага здесь не тянет никто.
Bobua написав:Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.
танки кто пилил на металл, военные бюджеты кто крысил, кто раздавал погоны полкана тем кто в реальной жизни даже с лопатой не готов воевать? У нас был хоть один нормальный президент?
Hotab написав: Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…
Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей». Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.
Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то
Зачем мне серьёзно это писать детроиду? я считаю что тыловые полковники должны первыми идти на войну, а не прятаться в тылу за долярчиков. И я это говорил детроиду прямо без намёков. Тоже язык между булок? Детроид нормально принял информацию и во враги меня не записал. Ты даже попытался ему намекнуть типа смотри тебе насыпали. В твоей системе координат другая точка зрения означает "насыпали". Отсюда твоя конфликтность.
далее, ты не понимаешь где серьёзный текст, а где юмор.
Есть очень чёткая зависимость между пониманием юмора и IQ. Юмор это альтернативные нейронные связи, когда какому то предмету или явлению присваиваются не свойственные ему признаки(свойства). Например что детроид во всём прав.
Умный человек видит нестандартные признаки и ищет мотивы с каким умыслом они были присвоены. Дурак их иногда тоже видит, но сразу же делает свой собственный плоский вывод. Какой сделал ты. Кстати по этой же причине тебя гонят сцяным веником с любой работы. С тобой невозможно коммуницировать без конфликта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 07:13, всього редагувалось 4 разів.
Русы, урусы и прочая черножопень голодная у них есть Могли бы снести Харьков или сделать там филиал Грозного на похоронах майкопской бригады - сделали б Без ТУшек 60х годов и СУшек 80х, ну и без ПВО у другой стороны герасимолапины только могут сёла и кишлаки сносить до щебня.