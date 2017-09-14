Додано: П'ят 24 тра, 2024 06:30

барабашов написав: Они даже металл нормальный варить не умеют, Они даже металл нормальный варить не умеют,

Shaman написав: тут на форумі вистачає реальних ворогів, ти не тих самостверджуєшся тут на форумі вистачає реальних ворогів, ти не тих самостверджуєшся

Bobua написав: Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів. Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.

Hotab написав:

Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…



Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».

Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.



Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то

всё оно так рф становится провинцией китая, но чтобы разрушить волчанск через 2 года войны русурсы у них есть. А чем его разрушили камнями/палками или высокотехнологичным оружием большого значения не имеет. Войну можно вести и примитивными методами.не преувеличивай. тут у некоторых проблемы с психикой но на врага здесь не тянет никто.танки кто пилил на металл, военные бюджеты кто крысил, кто раздавал погоны полкана тем кто в реальной жизни даже с лопатой не готов воевать? У нас был хоть один нормальный президент?Зачем мне серьёзно это писать детроиду? я считаю что тыловые полковники должны первыми идти на войну, а не прятаться в тылу за долярчиков. И я это говорил детроиду прямо без намёков. Тоже язык между булок? Детроид нормально принял информацию и во враги меня не записал. Ты даже попытался ему намекнуть типа смотри тебе насыпали. В твоей системе координат другая точка зрения означает "насыпали". Отсюда твоя конфликтность.далее, ты не понимаешь где серьёзный текст, а где юмор.Есть очень чёткая зависимость между пониманием юмора и IQ. Юмор это альтернативные нейронные связи, когда какому то предмету или явлению присваиваются не свойственные ему признаки(свойства). Например что детроид во всём прав.Умный человек видит нестандартные признаки и ищет мотивы с каким умыслом они были присвоены. Дурак их иногда тоже видит, но сразу же делает свой собственный плоский вывод. Какой сделал ты. Кстати по этой же причине тебя гонят сцяным веником с любой работы. С тобой невозможно коммуницировать без конфликта.