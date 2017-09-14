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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:25
Василь-Рівне написав: Сибарит написав:
160-80-55 (рост-вес-возраст)
После курса пожилого бойца все стрелки.
Мдааа довбні в ЗСУ таки рулять. Але в ТЦК Ви надавала свої дані щодо освіти, здібностей в фінансово - аналітичній тематиці і освіта напевне у Вас вища економічна? Вони в курсі цього?
Для повної оцінки хто рулить в ЗСУ, треба було не зливатися тихенько, а так само відповісти яке звання, вос, посада в кума?
Як він там кулеметником в окопі...
З Сирськім (1965 р.н.) він майже одного віку))
(До речі, як я в тебе можу бути на 10 років молодше твого кума --- хз. Це чергова твоя хфантазія, на яких ти будуєш. Але без них в тебе ні на чому буде, от і вимушений постійно вигадувати).
А в ТЦК і бригадах зазвичай давно рулять коло 1980 і + р.н. Тобто ті, хто в ввиші пішли коло в 1997 році, закінчили в 2000+.
І згідно запевнень реформаторів війська після 2014 просувалися нагору з бойовим досвідом, підготовки за НАТІ-ськими напрямками -- тобто кращі з кращих, бойовітіші з бойових, досвідченіші з досвідчених, про совдепвійсько з паперами (яких в ньому апріорі і близько не було в порівнянні з появою вже потім десь з 1995+ років) не бачівші і навіть не чувші в силу свого віку.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:54
vitaliiangel написав:
я считаю что тыловые полковники должны первыми идти на войну, а не прятаться в тылу за долярчиков.
Два моменти:
1. Вони і пішли, їх і мобілізували. Стільки, скільки потрібно.
І якщо просто впенсів разів в 4 більше, ніж гречкосіїв, то по старшому офіцскладу може виявитися, що і в десятки разів.
Треба дані по мобілізованому саме старшому офіцскладу.
От тіко не в окопи його мобілізують.
2. Вони апріорі не можуть ховатися. Всі на обліку.
Ще раз -- буде рішення держави, що хоч генералам йти кулеметниками, то нікуди не дінуться, підуть і генерали.
А просто хатєлки чиїсь -- так он комбриг хоче колінки дійсно!!! ухилянтам гречкосіям ...
Так що?
По цій хатєлці теж будемо?
Є факт, даність --- визначено, що на посади рядових, сержантів призивають, призначають саме рядових, сержантів запасу І гречкосіїв.
Зміниться цей факт, закони, порядок проходження вслужби --- да хоч полотерами призначайте...
Як майори миють швабрами місця загального користування (ключове слово - загального. А не своє робоче місце),коли поруч йдуть рядові, я бачив. То чому дивуватися, що з підлеглими треба домовлятися)))
Як на базарі, як в АТБ.
От тіко За зі шваброю в місцях загального користування не бачив.
Якийсь в нього індивідуальний до себе підхід.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 24 тра, 2024 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:01
detroytred написав:
Вони апріорі не можуть ховатися. Всі на обліку.
detroytred написав:
Вони і пішли, їх і мобілізували. Стільки, скільки потрібно.
не начинайте) их прячет система. Это (не)смешно, читаешь про некомплект в бригадах по 40% и тут же "полковники не нужны". шобля? трусы или крестик.
вы здесь виртуозно нарисовали кастовость в армии. Кандидату наук можно лопату в руки и рыть окоп, полковнику нельзя. Эта кастовость искажает первоначальный смысл армии - оборона своей страны. Если полковники не нужны, значит и оборона не нужна. Я понимаю влияние военных на политикум, но абсурда это не оправдывает.
Тогда надо отбирать звание с увольнением, если после увольнения права и обязанности полковника равны пэрэсичному значит и званий не должно быть. Пока служишь ты полковник, а уволился - рядовой.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Вони апріорі не можуть ховатися. Всі на обліку.
detroytred написав:
Вони і пішли, їх і мобілізували. Стільки, скільки потрібно.
не начинайте) их прячет система. Это (не)смешно, читаешь про некомплект в бригадах по 40% и тут же "полковники не нужны". шобля? трусы или крестик.
вы здесь виртуозно нарисовали кастовость в армии. Кандидату наук можно лопату в руки и рыть окоп, полковнику нельзя. Эта кастовость искажает первоначальный смысл армии - оборона своей страны. Если полковники не нужны, значит и оборона не нужна. Я понимаю влияние военных на политикум но абсурда это не оправдывает.
Значит надо отбирать звание с увольнением, если после увольнения права и обязанности полковника равны пэрэсичному.
Відбирайте.
Без проблем. Для того, кого відберуть. Відбирали і не раз -- не перераховучі пенсії, знімаючі льготи, уріаанючі по розміру пенсії.
Навіть у діючих відбирали -- речове і т.д., тринадцяту, індексації.
Відберуть останнє -- кастовість та градацію хоча б по категоріях, то отримаєм ---- філію АТБ.
Якщо зараз всл напівкомерси, то будуть чистими комерсами.
Ще раз -- без проблем. Для тих, в кого відберуть. І не таке бачили.
І чатовими впритул до майора у варти ходили. І бачили, як майори зі швабрами бігають...
От тіко хто від людей добиватися виконання наказів буде?
Хоча які накази при системі домовлятися, як в АТБ?)))
Отож.
З.и. ???!!!
Так зараз так і є -- звільнився ти ніхто, гречкосій.
Призвали, знов на службі, то згідно того, хто ти у війську. По життю)))
По знанням, досвіду, досягненням. Саме в цій сфері.
Впенса ж не в АТБ призивають?
А у військо, для підтримки війська, його кастовісті та ін. невід'ємних атрибутів, принципів -- війська.
Можу і прямо -- в системі АТБ Успіх вже давно всіх на йух відправив...
І репи начистив. (І був би по своєму правий!)
Тіко з відповідним загальним кінцевим результатом. Для країни.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:23
detroytred написав:
Відберуть останнє -- кастовість та градацію хоча б по категоріях, то отримаєм ---- філію АТБ.
а сейчас что?
detroytred написав:
От тіко хто від людей добиватися виконання наказів буде?
а в атб кто добивается? или думаете там бардак царит.
detroytred написав:
Хоча які накази при системі домовлятися, як в АТБ?)))
а что есть другой инструмент? вы устраиваясь охранником в атб ПРИНИМАЕТЕ на себя обязательство выполнять приказы вышестоящего. Не нравится - досвидос.
То что из армии нельзя сделать досвидос сильно снижает возможности управления. Чем вы накажете рядового не выполнившего приказ, будете пороть публично или уголовное дело заведёте? Увольнение и штрафы серьёзный рычаг, которым много чего добиваются в бизнесе. Мотивированный сотрудник знает что его ждёт при нарушении порядков. Немотивированный не нужен нигде, это балласт на который надо тратить ресурсы.
Армия застряла в каком то совке, где за Афоней (героем Куравлева) все бегали, потому что уволить было нельзя. А заставить работать не могли.
detroytred написав:
Можу і прямо -- в системі АТБ Успіх вже давно всіх на йух відправив...
І репи начистив. (І був би по своєму правий!)
Тіко з відповідним загальним кінцевим результатом. Для країни.
спорно. Я бы успиха 30 раз уволил. Нафиг он нужен разлагает дисциплину своим нытьём. Пусть с детьми сидит, у нас гендерное равноправие.
Набрал бы тех кто хочет служить. Таких нет скажете? так условия надо пересматривать. Уже были дефициты кадров среди дальнобойщиков, водителей киевских автобусов, одно время айтишника нельзя было найти или водителя со своим авто. Почесали голову, нарисовали реальные условия и люди пошли. На новой поште водителю со своим 10ти тонником еще до войны платили 40-50к.
detroytred написав:
Так зараз так і є -- звільнився ти ніхто, гречкосій.
тут вы лукавите. Никто с погонами полковника в штурмовики не берут из-за кастовости.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:42
vitaliiangel написав:
... Почесали голову, нарисовали реальные условия и люди пошли. На новой поште водителю со своим 10ти тонником еще до войны платили 40-50к.
А платить с чего? Гетьманцев там налоги в два раза повышать собрался бо казна пустая...
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:43
_hunter написав: vitaliiangel написав:
... Почесали голову, нарисовали реальные условия и люди пошли. На новой поште водителю со своим 10ти тонником еще до войны платили 40-50к.
А платить с чего? Гетьманцев там налоги в два раза повышать собрался бо казна пустая...
сам Гетьманцев задаром работает? или может быть пэрэсичным бесплатно выдают квартиры, продукты и комунальные? попытка делать из кого-то лоха оборачивается для самого работодателя банкротством
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:50
detroytred написав:
Можу і прямо -- в системі АТБ Успіх вже давно всіх на йух відправив...
І репи начистив. (І був би по своєму правий!)
Тіко з відповідним загальним кінцевим результатом. Для країни.
І скоріше за все, мали би "ліпший варіант АТБ", бо конкуренція.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 08:58
Вести с полей.
Под дарницким около сотни человек.
Треть пришедшая по повесткам прикрепленным к комуналке.
На повестки плевать, "записывайтесь". На вопрос, является ли ухылянством не попадание в военкомат по этой бумажке в назначенный день, ответа нет. Приходите вечером, но не поздно, поставят штамп.
На сладкое - в повестках, у одного военкома минимум две разные подписи Видно шлепали факсимиле не разбирая кто где и когда.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:03
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ЛАД написав: M-Audio написав: katso написав:
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Слушайте, а зачем они придумали, что работодатель должен сам схватить своего работника и доставить в ТЦК. Где очереди стоят. Только что по каналу Киев рассказывали. Ну, это уже реальный бред! Это выдумывает какой-то коллаборант, чтоб создать хаос и разозлить людей?
--------------------
Денег нет вот и придумали где взять - работодатель обязан ОБЕСПЕЧИТЬ (ах какое слово) прибытие работника в ТЦК, при этом у работодателя с работником трудовые отношения регулируемые распорядком рабочего дня с 8 до 17 с перерывом на обед и если работник не успел в ТЦК т.к. очереди и вообще по любой причине то фирма платит штраф, гениально!
Геніально піти офіційно на роботу щоб штраф отримав роботодавець
А хто-небудь може дати посилання на першоджерело, тобто саму постанову, наказ, чи що воно там? А то пишуть хто що - то в них постанова кабміну, то закон, а нещодавно взагалі читав, що то "наказ міністерства оборони". Щось здається, що воно не існує насправді, а це просто "качка для нагнітання".
[/quote]
Це як коли депозити не віддавали в банках. А потім виявилося, що "не було ніякої заборони, це ви самі не хотіли забирати".
Залякали керівників так, що змушують звільнятися.
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