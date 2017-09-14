Я так розумію, що тут ніхто строкову не служив, раз такі диспути про обов'язки офіцерського складу...ну хоча б перед державою А по темі побачив що схоже, у Байдена справи на 15 червня (але покі не точно)) на час глобального саміту миру у Швейцарії - зустріч зі спонсарами, разом з Джорджом Клуні та Джулією Робертс Може встигнути тільки на G7 13 червня в Італію, де мабуть нам знов скажуть воювати "скільки потрібно" з допомогою "чим зможемо"?
Байден намерен пропустить саммит мира в Швейцарии ради сбора средств в Голливуде, - Bloomberg
у Байдена давний конфликт с зеленским
Скандал получил новый виток, когда выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач (внефракционный депутат Рады, действия которого, по данным американской разведки, контролировал Путин) вместе с тогдашним депутатом партии Слуга народа Александром Дубинским опубликовали разговоры Порошенко и Байдена, которые в ходе кампании также активно использовал Трамп. Зеленский не пытался остановить скандал и не выбрал нейтралитет. Вместо этого он сказал, что "это не последний звонок, который услышат украинцы" и даже более – увидел в этих разговорах основания для уголовного дела. Хотя еще тогда было понятно – ничего хорошего эта история не принесет.
О роли этой истории в отношениях между странами пишет Politico, заявляя, что Байден держит Зеленского на расстоянии, надеясь, что "ядовитые пары" от предыдущей администрации развеются. "Между США и Украиной на передовой администрации Байдена царит настоящая атмосфера неловкости. Я действительно думаю, что в этом смысле импичмент имеет вполне реальные остаточные последствия", – сказал изданию эксперт Atlantic Council Дэниел Вайдич. Иного мнения придерживается The Washington Post, заявляя, что задержка связана с попыткой Байдена побудить Зеленского к борьбе с коррупцией.
«Засыпал требованиями и критикой НАТО»: Байден был взбешен после первой встречи с Зеленским — The Guardian
В статье сказано, что Байден был не высокого мнения об украинском президенте, который во время первой же встречи засыпал американского лидера требованиями, поэтому автор книги считает, что Владимир Зеленский «провалил» свою первую встречу в Овальном кабинете с Джо Байденом.
«Тогда лидеры Украины и США не смогли найти общий язык, поскольку требования украинского президента принять его страну в НАТО, а также «абсурдный анализ» динамики Альянса «разозлили» Байдена. Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он промахнулся”, – говорится в статье со ссылкой на встречу президентов в 2021 году.
Автор книги также пишет о лидерстве Байдена во главе мировой поддержки Украины после российского вторжения в феврале 2022 года. Но поскольку война в Украине затягивается, а военная и финансовая поддержка Киева стала острым вопросом в Конгрессе и на республиканских президентских праймеризах, новости о том, как Фоэр изображает Байдена и неуверенный старт Зеленского, могут подкрепить сообщения о беспокойстве Белого дома по поводу книги.
Отмечается, что Фоэр не использует прямые цитаты и не ссылается на источники, сообщая о встрече Байдена и Зеленского 1 сентября. Но его издатель говорит, что книга базируется на «беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, окружавших Байдена в течение десятилетий».
«Байден ожидал выражения благодарности за поддержку США, однако Зеленский «переполнил свои тезисы длинным списком требований». Главное из них: «Ему нужно вступить в НАТО». Байдену тогда было 78 лет. Зеленскому — 43. По словам Фоера, старший президент «пытался передать мудрость, которая могла бы сдержать пыл младшего». В частности, он отметил, что в то время не было достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО”, – говорится в материале.
Бетон написав:В одному із закарпатських ТЦК учора помер чоловік, який перебував на військовому обліку
на фронте каждый день до 100 человек гибнет. Соболезнования родным, но чем этот лучше или хуже? С другой стороны уже не призовут. Хоть какие то плюсы. Смерть не самый худший исход. Вернуться калекой которого все чиновники будут пинать "мы вас туда не посылали" топ среди кошмаров военнообязанного.
vitaliiangel написав:на фронте каждый день до 100 человек гибнет.
Утверждение, что украинские потери стабильно в несколько раз ниже российских откуда это?
Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно Может неприятель тоже не рекомендуется? Спаринг партнер норм?
вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по моему скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Мэр крупного города такое не делает потому что соболезнований было бы много. А мелкому о чём писать? метро и мосты он не строит.
Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах. Сын моей знакомой умер через месяц после ранения. Я аккуратно спросил по компенсации, сказала какие то льготы по комуналке (это Киев).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 24 тра, 2024 10:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:вы верите в полляма русских жмуров? а в кофе в Крыму? любые цифры от балды. 100 это по самому скромному подсчёту. Я подписан на тг группу мэра одного из мелких городов, где он ежедневно выражает соболезнование 3-5 погибшим героям. Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра, и та не учитывает пропавших безвести и умерших от ран в больницах.
Верю, что обе стороны предпринимают серьезные усилия чтобы навсегда скрыть реальные потери.
UA написав:Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно Может неприятель тоже не рекомендуется?
я кстати разделяю. От того что вы назовете русского орком или свинособакой война быстрее не закончится, зачем портить свою речь? "враг" - достаточная формулировка. ух щас тапки полетят. но смотрите на 2 шага вперед. война закончилась путин ушёл, между нами если не дружба то "холодная вежливость", а уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.