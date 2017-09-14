Набрал бы тех кто хочет служить. Таких нет скажете? так условия надо пересматривать. Уже были дефициты кадров среди дальнобойщиков, водителей киевских автобусов, одно время айтишника нельзя было найти или водителя со своим авто. Почесали голову, нарисовали реальные условия и люди пошли. На новой поште водителю со своим 10ти тонником еще до войны платили 40-50к.
Віталік трохи заплутався. Тут у нього «треба створити привабливі умови», щоб йшли, причому кращі і мотивовані». А те, що багато років не хочуть йти у військові інститути (недобори, відсутність конкурсу), то Віталік каже «пенсія в 45 років вам жирно, треба в 60 як всі і маленьку. По звільненню звання «рядовий», і в разі війни - в окоп Ну мабуть щоб вирішити проблему недобору офіцерського складу , підняти якість цих кадрів, треба так зробити)) HR від Бога. В школу психологом не взяли, а «на комбінаті» він особисто звільняв пачками. Навіть директор його боявся, щоб він і його не звільнив.
UA написав:Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно Может неприятель тоже не рекомендуется?
я кстати разделяю. От того что вы назовете русского орком или свинособакой война быстрее не закончится, зачем портить свою речь? "враг" - достаточная формулировка. ух щас тапки полетят. но смотрите на 2 шага вперед. война закончилась путин ушёл, между нами если не дружба то "холодная вежливость", а уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.
А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
unicdima написав:А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
Досвід тої ж Кореї показує, що люди є люди. Ніхто не народжується добрим чи злим, а його таким виховують. І якщо москалями буде керувати добрий царь, то вони за десяток років стануть людьми...
vitaliiangel написав:Делим на кол-во жителей этого городка умножаем на население Украины. Это единственно +/- достоверная цифра,
Неправильна методика: серед селян значно більший % мобілізованих ніж серед містян, а серед містян - значно менше ніж серед киян ... Та і в різних областях % мобілізованих суттєво відрізняється. А в Закарпатті ще була така тенденція, що в 2022 мобілізовували переважно ВПО (на старті 80%, зараз десь 30%), а їх співчуття ніхто не висловлює...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 тра, 2024 10:52, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
в драке хотя бы один должен быть умнее. То что они орки или скоты пусть их беспокоит, а не вас. Не обязательно эмоционально окрашивать малозначимые вещи.
Дюрі-бачі написав:Неправильна методика: серед селян значно більший % мобілізованих ніж серед містян, а серед містян - значно менше ніж серед киян ... Та і в різних областях % мобілізованих суттєво відрізняється. А в Закарпатті ще була така тенденція, що в 2022 мобілізовували переважно ВПО (на старті 80%, зараз десь 30%), а їх співчуття ніхто не висловлює...
пересчитайте) я ж не возражаю. Как раз мелкий райцентр - среднее по больнице между селом и Киевом.
vitaliiangel написав: уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.
а вот это правильный путь!
если б такое началось хотя бы 20 лет назад - вся Украина сейчас бы на войну смотрела со стороны, из ЕС и NATO, как, например, Польша сейчас. И была война бы сейчас не эта, а руснявых свинособак где-то в Казахстане, например. Или в Дагестане.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 24 тра, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Придерживаемся рекомендаций ОП и не называем неприятеля оскорбительно Может неприятель тоже не рекомендуется?
я кстати разделяю. От того что вы назовете русского орком или свинособакой война быстрее не закончится, зачем портить свою речь? "враг" - достаточная формулировка. ух щас тапки полетят. но смотрите на 2 шага вперед. война закончилась путин ушёл, между нами если не дружба то "холодная вежливость", а уже целое поколение выросло называя соседа орками и свинособаками.
А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
Коли це "завжди"? Орк не перестанет быть орком. Но такие есть в любой нации. А с такой логикой надо всей Украиной улетать на Луну или тратить в мирное время 10% ВВП на армию. Французы с немцами сколько раз воевали? Англичане с французами? Да и в колониях англичане вели себя очень "цивилизованно". А сколько раз Украина с Польшей воевала? Тоже все "орки"?
unicdima написав:А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
Коли це "завжди"? Орк не перестанет быть орком. Но такие есть в любой нации. Французы с немцами сколько раз воевали? Англичане с французами? Да и в колониях англичане вели себя очень "цивилизовано" Тоже все "орки"?
Европа теперь живет в ХХІ веке, а раzzеяне ментально остались в XVII-XIX. Это и их интеллектуалы признают.
unicdima написав:А якщо закінчиться війна то орк перестане бути орком, він стане хорошім русскім? В цьому і є проблема українців, що вони швидко забувають, що русскіє то є самий ублюдочний народець у світі і вони обов'язково нападуть знову, як завжди це було в історії.
Коли це "завжди"? Орк не перестанет быть орком. Но такие есть в любой нации. Французы с немцами сколько раз воевали? Англичане с французами? Да и в колониях англичане вели себя очень "цивилизовано" Тоже все "орки"?
Европа теперь живет в ХХІ веке, а раzzеяне ментально остались в XVII-XIX. Это и их интеллектуалы признают.
На вопросы вы не ответили. Выделение красным недоказанного и не самого умного утверждения это не ответ. А в каком веке мы живём?