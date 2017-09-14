Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:08

flysoulfly написав: Казахстан планировался следующим. Казахстан планировался следующим.

flysoulfly написав: Ультиматум руснявый дипломатическмй публичный был в декабре 2021, чтоб реальные натовские вооружения убрали со всей Восточной Европы на линию 1990года. Ультиматум руснявый дипломатическмй публичный был в декабре 2021, чтоб реальные натовские вооружения убрали со всей Восточной Европы на линию 1990года.

не планировался, более того Кz одной ногой на выход из ОДКБ и Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев прямо в лицо высказал путину что против его территориальной экспансии. И шо в ответ? А ничего.но напал он на Украину - не члена НАТО. Логику видите? может как то надо было на Польшу со странами Прибалтики напасть. Хотелось победу по легкому, с KZ бы так не вышло слишком большая территория, тяжелая логистика и песок. С белорусью народ бы не понял, вроде ж братья в дёсна, в Грузии только недавно своего президента поставили. За Прибалтику и Польшу можно получить по щам. Вот и вся логика.