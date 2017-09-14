|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:48
vitaliiangel написав:
Да и в 2014 он мог бы завоевать гораздо больше. Тоже не заинтересовало
Неправильно он рассчитал. Хотел без войны настоящей, всегда хотел шоб "сама, сама".
надеялся шо Порошенко со временем ляжет полностью, как Янукович.
Навязал Минск - депутаты днр ветируют любые неугодные решения, в нужный момент охрана пушилина в Киеве меняет Руководство на Правительство национального спасения во главе с Медведчуком или Мураевым каким-угодно, которое предоставляет право на референдумы " народам" 9 областей наваросии (далее- понятно), остальная часть - входит в ссср2.0.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:48
ЛАД написав:
Украина, конечно, более лакомый кусочек, чем остальные перечисленные.
штампы. сравните ввп Украины и Казахстана Если надо рабы (население) есть лояльный Узбекистан 35 млн. Работают за миску риса. Добавку не просят. А полезли в самое проблемное место среди бывшего СНГ.
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Да и в 2014 он мог бы завоевать гораздо больше. Тоже не заинтересовало
Неправильно он рассчитал. Хотел без войны настоящей, всегда хотел шоб "сама, сама".
надеялся шо Порошенко со временем ляжет полностью, как Янукович.
Навязал Минск - депутаты днр ветируют любые неугодные решения, в нужный момент охрана пушилина в Киеве меняет Руководство на Правительство национального спасения во главе с Медведчуком или Мураевым каким-угодно, которое предоставляет право на референдумы " народам" 9 областей наваросии (далее- понятно), остальная часть - входит в ссср2.0.
уже ближе к реальности. Но после 2019 шото сломалось. То ли унизили его в Париже, то ли каналы и заправки Медведчука закрыли. То ли старческий комплекс перед молодым президентом сыграл.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 11:57, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23449
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:53
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Украина, конечно, более лакомый кусочек, чем остальные перечисленные.
сравните ввп Украины (160 ядров долл) и Казахстана (225 ядров долл). Если надо население есть лояльный Узбекистан 35 млн. Работают за миску риса. Добавку не просят.
руснявым насрать на ВВП.
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ. лучше с людьми(только лояльными), но можно и без них, заселят удмуртами, напишут в учебниках "исконно удмуртские города и села" - через 15 лет ни один расеянин даже не вспомнит, как они туда попали.
Всю проммышленность лучше расхреначить, шоб построить ЧТО-НИБУДЬ заново , распилив корпорациями друзей государственное бабло. Чем больше разрушено - тем больше отстраивать, не важно что, главное - больше поле распила бюджета.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:56
flysoulfly написав:
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ.
посмотри сколько территории у Казахстана
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23449
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:58
flysoulfly написав:
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ. лучше с лудбми, но можно и без них.
Ну опять же какието придумки.
Украина - 603 628 км
Монголия - 1 564 000 км
Казахстан - 2 725 000 км
И на казахов с монголами выйдет дешевле и меньше по смертям, чем на наши 600Ккм...
Так что ТУПО - тупо писать про территории, даже не глянув.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в П'ят 24 тра, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:59
dimo_0n написав: flysoulfly написав:
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ. лучше с лудбми, но можно и без них.
Ну опять же какието придумки.
Украина - 603 628 км
Монголия - 1 564 000 км
Казахстан - 2 725 000 км
И на казахов с монголами выйдет дешевле и меньше по смертям, чем на наши 600Ккм...
государство Монголия - вообще-то провинция китайская. Москалям слабо.
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ.
посмотри сколько территории у Казахстана
Во-первых, Казахстан планировался следующим. и явно же , шо ничего не поменялось.
Во-вторых, с Казахстана неудобно контролировать войсками Польшу, Венгрию, Чехию итп ( понятно, о чем я) . Пуйло же про то конце 2021 американцам прямо намекнул.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:03
flysoulfly написав: vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
нужна ТУПО ТЕРРИТОРИЯ.
посмотри сколько территории у Казахстана
Во-первых, Казахстан планировался следующим.
Во-вторых, с Казахстана неудобно контролировать войсками Польшу, Венгрию, Чехию итп ( понятно, о чем я) . Пуйло же про то конце 2021 американцам прямо намекнул.
оооо откуда ноги растут всесильный пуйло хочет Польшу контролировать? да русская пропаганда шото такое говорила, Наверное поэтому он и ушел с Херсона, чтобы Польшу, Венгрию, Чехию итп. Вы руств там не насмотрелись. Реальность слегка другая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 12:05, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23449
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:04
flysoulfly, Так территорию нужно или что-то контролировать?
Опять же, сдешняя байка от патриотов - всех с ДНР\ЛНР пустили на мяСВО(мясо+СВО).
Тогда уж проще захватить вначале казах и монголов, а потом их мужиков на мясо в Украину за миску супа. Ну логично же. Затраты на захват Казахстана+Монгилии явно меньше, чем уже потраченное на недозахват Нэньки...
Что-то в вашем глобальном заговоре не сходится
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:06
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
Во-вторых, с Казахстана неудобно контролировать войсками Польшу, Венгрию, Чехию итп ( понятно, о чем я) . Пуйло же про то конце 2021 американцам прямо намекнул.
оооо откуда ноги растут всесильный пуйло хочет Польшу контролировать? да русская пропаганда шото такое говорила, Наверное поэтому он и ушел с Херсона, чтобы Польшу, Венгрию, Чехию итп
Какая пропаганда? Ультиматум руснявый дипломатическмй публичный был в декабре 2021
, чтоб реальные натовские вооружения убрали со всей Восточной Европы на линию 1990года.
в 2021 они же на понт хотели взять как всегда.
А теперь никакого рпв или добровольного ухода с украинских (в конституции педерации - российских) территорий не будет .Это позор в историческом ракурсе.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1616 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:08
flysoulfly написав:
Казахстан планировался следующим.
не планировался, более того Кz одной ногой на выход из ОДКБ и Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев прямо в лицо высказал путину что против его территориальной экспансии. И шо в ответ? А ничего.
flysoulfly написав:
Ультиматум руснявый дипломатическмй публичный был в декабре 2021, чтоб реальные натовские вооружения убрали со всей Восточной Европы на линию 1990года.
но напал он на Украину - не члена НАТО. Логику видите? может как то надо было на Польшу со странами Прибалтики напасть. Хотелось победу по легкому, с KZ бы так не вышло слишком большая территория, тяжелая логистика и песок. С белорусью народ бы не понял, вроде ж братья в дёсна, в Грузии только недавно своего президента поставили. За Прибалтику и Польшу можно получить по щам. Вот и вся логика.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 12:16, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23449
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2398 раз.
- Подякували: 3348 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|38996
|
|
|1493
|199921
|
|
|6076
|651462
|
|