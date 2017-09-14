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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:11
dimo_0n написав:
flysoulfly, Так территорию нужно или что-то контролировать?
Опять же, сдешняя байка от патриотов - всех с ДНР\ЛНР пустили на мяСВО(мясо+СВО).
Тогда уж проще захватить вначале казах и монголов, а потом их мужиков на мясо в Украину за миску супа. Ну логично же. Затраты на захват Казахстана+Монгилии явно меньше, чем уже потраченное на недозахват Нэньки...
Что-то в вашем глобальном заговоре не сходится
Все там сходится.
Просто у виталиков хронология посыпалась.
На 2021 год планы «восточная Европа, нет расширения нато, буфер от нато вся Украина»
Причем естественно в приоритете напавление агрессии в европейскую , а не азийскую сторону.
На конец 2022 года уже и правобережье Херсона на не удается держать.
Какие аппетиты сейчас (что там льют в уши вовке.. насколько сильна военная и военно-промышленная машина кацапов) сказать сложно. Но многочисленные аресты говорят, что Вова возможно был обманут.
но напал он на Украине - не члена НАТО. Логику видите?
Самое интересное что эту логику видел и сам Виталик. И писал не раз о психике гопника, который бьет слабого, не имея сил напасть на сильного.
Но сейчас Виталик ведет спор ради спора, забыв свои же слова.
Впрочем у него более половины постов «спор ради спора», так как делать то в жизни все равно нечего.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 тра, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:13
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
Казахстан планировался следующим.
не планировался, более того Кz одной ногой на выход из ОДКБ и Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев прямо в лицо высказал путину что против его территориальной экспансии. И шо в ответ? А ничего.
А смелый тТокаев на вертолете не летает, случайно?
мы ж не знаем, о чем после начала 2022 Большой Си с Пуйлом говорил,
Может, и сказал, шо извини, теперь Казахстан - зона приоритетных
китайских интересов, и "ты даже и не думай", если нужна помощь в борьбе с Западом.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:17
flysoulfly написав:
Может, и сказал, шо извини, теперь Казахстан - зона приоритетных
китайских интересов,
рф зона приоритетных китайских интересов. Кто летал к си на поклон со всей челядью, показать теперь они и ваши рабы, господин си. неужели Токаев?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:21
vitaliiangel написав:
Кто летал к си на поклон со всей челядью, показать теперь они и ваши рабы, господин си. неужели Токаев?
Нуи шо это меняет?
Биографию Токаева изучи - он Китаем 30 лет назад успешно завербован
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:23
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Кто летал к си на поклон со всей челядью, показать теперь они и ваши рабы, господин си. неужели Токаев?
Нуи шо это меняет?
Биографию Токаева изучи - он Китаем 30 лет назад успешно завербован
30 лет назад по китаю брычки ездили.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:24
vitaliiangel написав:
рф зона приоритетных китайских интересов
пока у педерации овердохера ЯО (в разы больше чем у Китая) - не совсем так.
Интересы интересами, но без явной наглости пока.
Приоритет интересов Китая - шоб своя экономика не сдохла от конфронтации потенциальной с западными покупателями. Это на два порядка важнее, чем улусы нечерноземья лично контролировать.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 24 тра, 2024 12:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:28
flysoulfly написав:
Приоритет интересов Китая - шоб экономика не сдохла от конфронтации с западными покупателями.
снова штампы пропаганды. на этот раз нашей. экономика рф уже сдохла , теперь дохнет китайская. Ещё про крах доллара напишите. Нельзя верить всему что пишут зеблогеры, докапывайтесь сами до сути.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 тра, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:28
vitaliiangel написав:
оооо откуда ноги растут всесильный пуйло хочет Польшу контролировать? да русская пропаганда шото такое говорила, Наверное поэтому он и ушел с Херсона, чтобы Польшу, Венгрию, Чехию итп
Хотіти і могти це різні речі. Мільйони мужиків в світі хочуть Анджеліну Джолі, але не можуть...
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:32
Hotab написав:
Самое интересное что эту логику видел и сам Виталик. И писал не раз о психике гопника, который бьет слабого, не имея сил напасть на сильного.
Но сейчас Виталик ведет спор ради спора, забыв свои же слова.
Впрочем у него более половины постов «спор ради спора.
та да
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:38
Судя по радикальности планов поповышению налогов - в два раза! - вряд ли удержатся...
Хотя, может, это просто "прогрев"народа - как в том году со штрафами в 200к
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